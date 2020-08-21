"Будет пополнение": Дмитрий Шепелев сделал заявление

По словам звезды, он невероятно рад новой программе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев изумил, поразил и одновременно шокировал поклонников. Телеведущий опубликовал в блоге фото, где позирует с беременным животом.

"Папа вернулся! Думал, просто набрал после карантина. Оказывается, нет, будет пополнение! С 6 сентября", - подписал снимок Дмитрий Шепелев. Поклонники поначалу потеряли дар речи. А потом предположили, что, вероятно, говоря о пополнении, артист имел в виду свое новое шоу.

По словам звезды, он невероятно счастлив новой программе. Ведь именно о таком формате передачи он давно мечтал. В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию будут приходить знаменитости и их наследники. Они в рамках шоу попробуют выяснить, в чьей семье царит полное взаимопонимание. Еще одной задачей передачи станет возможность простым телезрители узнать, правда ли, что дети - маленькие копии своих звездных родителей.

Участников ждут три этапа испытаний. "Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", - делился Шепелев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Дмитрия Шепелева на новой работе изменился стиль и зарплата

Публикуем первые кадры со съемок шоу популярного телеведущего (подробности)