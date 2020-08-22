Дочь-трансгендер Михаила Ефремова об увольнении Эльмана Пашаева: "Наконец-то, Господи"

Анна Мария с отцом Михаилом Ефремовым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось сенсацией. Актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его коллегии Елизаветы Шаргородской. И если общественность гадает - продуманный ли это ход или у именитого артиста сдали нервы, то дочь Михаила Олеговича определенно обрадована подобным решением родителя.

"Ну, наконец-то, Господи", - написала дочь Михаила Ефремова в блоге. Анна Мария никогда не скрывала своего, мягко скажем, негативного отношения к адвокату Эльману Пашаеву. Однажды девушка даже матом высказалась в адрес защитника.

Так, она назвала адвоката Пашаева "гомофобной отрыжкой" и обвинила его в дурном влиянии на своего отца. 19-летняя Анна Мария рассказала, что адвокат имеет большое влияние на ее отца. По словам девушки, недавно родитель вдруг попросил ее не рассказывать публично о своей нетрадиционной ориентации. Как известно, не так давно наследница в гостях у Леры Кудрявцевой объявила себя трансгендером.

По словам дочери Ефремова, она попросила у отца номер телефона Эльмана Пашаева, чтобы уточнить, каким образом ее сексуальная ориентация влияет на дело о ДТП. "В итоге слышу голос Пашаева в трубке, с напором объясняющий мне, что, дескать, лучше мне не говорить о своём гомосексуализме, потому что суд присяжных, все дела… На мой вопрос о том, как давно в присяжные начали набирать неадекватных, он промолчал", - делилась наследница.

Напомним, в пятницу, 21 августа, должен был состояться допрос Михаила Ефремова. Но как только ему дали слово, он заявил: "Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками".

Судья предложила актеру помощь в поисках нового адвоката. "Не надо у меня есть знакомые. Я уже сделал несколько звонков", - ответил Ефремов. Адвокат потерпевших Александр Добровинский сразу прокомментировал такое решение обвиняемого: "Я думаю, что Пашаев как был так и останется, и это просто ход".

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