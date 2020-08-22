Боец Вадим Немков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ночь с 21 на 22 августа в США прошел очередной турнир под эгидой Bellator. В "номерном" соревновании 244 главным боем стал поединок россиянина Вадима Немкова и Райана Бейдера за пояс чемпиона в полутяжелом весе.

Наш спортсмен добился победы. В середине второго раунда проведя мощный хайкик он повалил соперника на пол, после чего добил Бейдера, нанеся ему серию ударов. Судья остановил поединок, зафиксировав победу Немкова техническим нокаутом. Для русского спортсмена эта победа стала 12-й в карьере в 14 поединках, 9 успехов - нокаутом. Для Райана Бейдера это стало шестым поражением в 34 за всю карьеру.

После победного для себя завершения боя Немков высказался о прошедшей встрече, заявив:

- Хотел заставить его работать вторым номером. Он делает это плохо, не любит, когда его атакуют, бьют. Этот план сработал.

И главный момент боя, по мнению Немкова - тот самый удар в голову:

- Когда попал ногой в голову, начал добивать. Очень удивился, что судья не останавливал бой так долго. Но в итоге я его добил и выиграл бой.

Немков оценил этот успех достаточно позитивно, он очень важен для него:

- Для меня эта победа очень важна. Я сотворил маленькую историю. Возможно, мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов в этой весовой категории в мире. Да, есть хорошие ребята в UFC, но я считаю, что мы можем их победить.