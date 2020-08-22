Кирилл Серебренников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На днях на сайте департамент культуры Москвы появились сведения о доходах и имуществе руководителей московских театров, музеев, оркестров, картинных галерей и даже парков.

Оказалось, что многие худруки владеют зарубежной недвижимостью, хотя кого сегодня этим удивишь. Но все равно интересно, планируют они там встретить старость или просто готовят себе «запасной аэродром»? Большинство из них смотрят в сторону Европы. Вид на жительство в зоне Шенгенского соглашения – идеальный вариант с разных точек зрения.

Худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников живет в скромной квартирке в 44 квадратных метров на Пречистенке в Москве. А еще он владеет апартаментами более высокого класса (100 м2) в Берлине. Серебренников купил недвижимость в Германии в символический день — 9 мая, в День Победы. Было это 8 лет назад. Говорят, берлинская квартира обошлась режиссеру в €300 тыс. Она расположена почти в центре немецкой столицы в пятиэтажном доме, построенном после войны. Режиссер часто летает в Германию, ставит там спектакли и говорит, что жить в Берлине ему очень комфортно.

У президента международного Дома музыки, руководителя национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и его супруги Сати есть квартира во Франции, площадью 360 м2. Они давно обосновались в Париже, там родилась их третья дочь. На Сати Спивакову записана еще небольшая квартира в Испании, что тоже логично. Длительное время Владимир Теодорович работал там по контракту. Вообще музыканты такого уровня как Спиваков принадлежат не одной стране, они, безусловно, граждане мира.

Геннадий Хазанов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У художественного руководителя Московского Театра эстрады Геннадия Хазанова есть квартира в Латвии. Купил он ее в начале нулевых. Неподалеку от концертного зала "Дзинтари" расположен один из самых дорогих домов на курорте — Jurmalas Vilnis. Как говорят, именно здесь живут Геннадий Хазанов, Антон Табаков, Леонид Агутин.

Но гораздо больше зарубежной недвижимости находится в собственности у жены Хазанова Златы – две квартиры в Латвии, две – в Израиле.

Хазановы подолгу живут в Юрмале. Геннадий Викторович говорил в интервью, что полюбил Юрмалу с 1965 года, и всю свою жизнь эту любовь не только к Юрмале, а вообще к Латвии, в душе несет. Любит и людей, живущих там, и природу, и вообще все, что находится в границах республики Латгалии. А Юрмала — для него самое лучшее место отдыха на земле.

Настоящий землевладелец худрук театра им.Маяковского Миндаугас Карбаускис. На него зарегистрированы десятки земельных угодий на его родине в Литве. Что не удивительно. Как пишут в Сети, его отец был председателем колхоза, который имел постоянное место на ВДНХ как рекордсмен Союза по аграрным делам. Когда рухнул Советский Союз, отец и брат режиссера продолжили работать на земле, и огромное хозяйство стало их собственным. Карбаускисы — землевладельцы, они управляют громадными земельными наделами в Шауляйском районе. Сейчас и родной хутор, и большие наделы, и конный завод — под присмотром отца и брата режиссера.

Надежда Бабкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По данным департамента культуры Москвы у Художественного руководителя – директора театра "Русская песня" Надежды Бабкиной – небольшие (до 100 м2) две квартиры в Болгарии. Хотя недавно в интервью каналу НТВ Надежда Георгиевна говорила, что квартир в Болгарии у нее четыре: «Это клетушки каплюшечные. У нас же есть путевод, который завел нас всех туда. Это известный болгарский певец, который процветает и радуется. У него там 20 квартир. Этот Филя (Филипп Киркоров — прим..Ru) нас всех подбил, мы как дураки кинулись, сила гипноза, мы там все — Лариса Гузеева, Лолита, Борис Моисеев. Только Владимир Винокур успел продать. Я взяла четыре квартиры, правда, они маленькие. Я бывала там первые два года, сейчас мне некогда. Туда ездит невестка с детьми. Дети растут, интерес там бывать у них пройдет. Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни!».

Более того Бабкина подозревает, что ее болгарские апартаменты тайно сдают туристам. В общем, не желанная недвижимость, а настоящая морока.

У худрука театра "ET CETERA" и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина тоже есть дом с участком в Латвии. Дачу в Юрмале они с женой, актрисой Евгений Глушенко, присмотрели давно, когда на Рижском взморье еще были приемлемые цены для "людей со средним достатком". Это место для Калягина любимое и знакомое – его климат, его атмосфера, его аура. Другое дело, что за последние лет 10-12 все там феноменально разрослось. И Калягин с удивлением узнает, что там образовалась целая диаспора его коллег-артистов: Эммануил Виторган, Михаил Ефремов, Андрей Васильев, Валерий Фокин… Но они с Евгением Глушенко были первыми! Каждое лето Калягин проводит у себя на даче в Юрмале. Там и дети его бывают, дочка из Америки приезжает...

У худрука театра «У Никитских ворот» Марка Розовского и его супруги директора этого же театра Татьяны Ревзиной тоже есть квартира в Латвии.

На жену Директора парка «Зарядье» Ивана Демидова зарегистрирована квартира и земельный участок в Греции.