Ученые выяснили, как люди воспринимают фейковые новости про коронавирус. Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что параллельно с пандемией новой коронавирусной инфекции нам стоит опасаться «инфодемии», то есть роста числа фальсифицированных новостей о коронавирусе SARS-CoV-2.

Чем так опасны фальшивые новости? Оказывается, на фоне повышенной тревожности и стресса, связанными с угрозой здоровью, люди более склонны верить самым невероятным фактам, чем в спокойном состоянии. И не только верить, но и формировать ложные воспоминания касательно тех или иных событий.

Ученые из Национального университета Ирландии, исследующие возможности памяти, проверили, какое воздействие оказывают реальные и фейковые новости о COVID-19 на воспоминания 3746 испытуемых.

Людям давали почитать хорошо написанные, но поддельные новости о том, что «Перец Чили может за счет вещества, вызывающего чувство жжения во рту, снижать способность коронавируса к размножению», или о том, что «Люди, которые пьют больше трех чашек кофе в день, меньше страдают от симптомов коронавируса». Была в исследовании и такая подделка: «Вакцина, направленная на профилактику COVID, вызывает большое количество осложнений, но на них закрывают глаза ради того, чтобы быстрее выпустить препарат». Участникам исследовании предлагали прочитать эти придуманные новости вместе с реальными и действительно опубликованными в СМИ.

В результате выяснилось, что 845 человек (22,6%) продемонстрировали сформированное хотя бы одно ложное воспоминание. То есть люди точно помнят, что такое сообщение действительно читали в СМИ, хотя оно было придумано самими исследователями для эксперимента. Иногда люди могли «вспомнить» как «реально существующие» сразу нескольких фальшивок.

- Удивительно, но те, кто сильно тревожится по поводу пандемии, на самом деле реже сообщали о ложных воспоминаниях, - цитирует руководитель исследования Джиллиан Мерфи портал Medium.com – Интересно и то, что после прочтения фальшивой истории о якобы проблемах с вакциной от COVID-19 люди меньше были готовы прививаться в будущем.

Еще раньше было установлено, что люди с большей вероятностью присваивают себе ложные воспоминания, если фальшивая новость хорошо ложится в русло их убеждений и взглядов. Например, в 2019-м году Джиллиан Мерфи опубликовала исследование на тему фейковых новостей, изучив реакцию на больную и острую тему легализации абортов. Здесь, как правило, мало у кого нейтральная позиция. И люди с большей вероятностью верили в фальшивую новость, порочащую оппонентов, чем тех, кто был им идеологически близок.

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