В Ростове-на-Дону стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

На церемонии открытия первого хакатона всероссийского конкурса губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о создании на Дону центра цифровой трансформации. Фото: donland.ru

Ростов-на-Дону стал площадкой для регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», являющегося одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За выход в финал будут бороться 110 IT-команд.

- В 2020 году борьба за таланты и IТ-компетенции стала острой, как никогда. Цифровые специалисты сегодня нужны не только в интернет-отрасли, но и во всех направлениях, испытывающих цифровую трансформацию. Все кейсы конкурса связаны с активно растущими направлениями - искусственным интеллектом, анализом данных, цифровизацией и digital-трансформацией, кибербезопасностью. Мы рассчитываем, что на «Цифровом прорыве» появится не один региональный стартап с мировым именем, – считает руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В рамках открытия конкурсного этапа также состоялась встреча «Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди», во время которой представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур и экспертов обсудили наиболее актуальные вопросы развития Южного Федерального округа, связанные с диджитализацией.

Участники встречи обсудили новые вызовы цифровизации, вовлечение регионов в цифровую трансформацию и их кадровый потенциал. В рамках работы ростовской площадки определились точки роста и барьеры для развития информационных технологий и повышения уровня информационной открытости в регионах.

Это событие стало первым из серии мероприятий, которые состоятся в 8 федеральных округах и позволят оценить уровень готовности российских регионов к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами.

По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, регион нуждается в профессионалах цифровой отрасли для комплексного решения серьезных задач.

- Уже сейчас мы создаем у себя в регионе необходимую инфраструктуру: аналитический центр управления, центр цифровой трансформации. Все это для того, чтобы обеспечить динамику цифровизации во всех сферах жизни и отраслях экономики, чтобы уже в обозримой перспективе приблизиться к выполнению национальной цели, сформулированной президентом страны, и чтобы все наши цифровые инициативы помогли достичь качественного улучшения в жизни людей, – подчеркнул Василий Голубев.

Как отметил в своем обращении к участникам хакатона гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в ближайшие 48 часов в Ростове-на-Дону, южном IT-хабе страны, сосредоточится весь потенциал IT-отрасли России. При этом в режиме нон-стоп будут соревноваться 110 лучших команд, помогать которым будет целое сообщество ведущих экспертов и трекеров – всего более сотни человек.

- В проект вовлечены больше четырех тысяч отраслевых специалистов со всего ЮФО. А это значит, что у участников есть хорошая возможность привлечь внимание к себе и своим идеям, ведь лучшие из них будут взяты на вооружение и реализованы в компаниях и государственных органах, – прокомментировал Алексей Комиссаров.

В этом году региональный этап будет представлять собой микс офлайн и онлайн форматов. В донской столице создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией и в нем организована командная работа трекеров и экспертов конкурса.

Коллективная работа построена следующим образом. Специалисты выходят в прямые эфиры с участниками состязания и помогают им проходить конкурсные испытания. При этом конкурсантам даже не нужно выходить из своих домов, поскольку они работают дистанционно. Один такой центр замыкает на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе.

Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития цифровой экономики России. Команды ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев готовы создавать по-настоящему прорывные и инновационные технологические решения.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что участникам соревнования предстоит решать 10 уникальных кейсов, которые направлены на цифровое развитие Ростовской области, а главными критериями отбора заданий стала возможность практической реализации разработанных концептов в реальной работе конкретных предприятий.

Среди таких направлений – информационная безопасность, автоматизация взаимодействия граждан с органами власти, жилищно-коммунальные вопросы, работа с молодежью, телеком и другие. Вместе с тем, четыре задачи для участников представлены в рамках конкурса «Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры», учрежденного по инициативе губернатора Ростовской области. Правительство Ростовской области рассмотрит возможность предложить лучшим местным участникам варианты трудоустройства в структурах, отвечающих за цифровое развитие региона.

Полуфинал в ЮФО продлится по 23 августа. В этот же день будут названы 30 лучших команд – по три в каждом из направлений (кейсов). Полуфинальные хакатоны пройдут в восьми крупнейших IT-хабах, следующим станет полуфинал в Приволжском федеральном округе, который состоится 12-14 сентября в Нижнем Новгороде.