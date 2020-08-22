Пока нет точных данных, что стало причиной трагедии. Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Число жертв взрыва газа в жилом доме Ярославля увеличилось до трех. Ночью спасатели обнаружили под завалами тела двух человек - женщины и восьмилетнего ребенка. Ранее обнаружили тело 66-летней женщины.

Оперативный штаб подтвердил информацию о трех погибших и четырех раненых. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Спасатели всю ночь разбирали завалы. Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Пока нет точных данных, что стало причиной трагедии. Жители выдвигают свои версии, одна из них - работы с газовым оборудованием во время установки натяжных потолков. В квартире, где начался пожар, делали ремонт.

В пресс-службе МЧС сообщили, что разрушены полностью шесть квартир, всего повреждены - 12. В результате взрыва обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи, рухнула внешняя стенка здания, примыкающая к этому секционному блоку.

Число жертв взрыва газа в жилом доме Ярославля увеличилось до трех. Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

- В доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребенок,- сообщили в региональном МЧС. - В 03.10 22 августа аварийно-спасательные работы завершены, проводится вывоз строительного мусора.

Оперативный штаб подтвердил информацию о трех погибших и четырех раненых. Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Находиться в здании, где нет несущих конструкций, опасно. Поэтому жильцов, более 200 человек, эвакуировали. Дом отключили от газо и электроснабжения.