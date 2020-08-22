Президент Украины объявил о подготовке к поискам ученых, которые когда-нибудь начнут разрабатывать вакцину от коронавируса

Это же какая зрада получится, если покупать в Израиле российскую вакцину. Хватит и того, что российский газ Украина покупает с наценкой посредников Фото: REUTERS

Помните, как президент Незалежной Владимир Зеленский обещал аж целый миллион долларов тому, кто на Украине разработает вакцину от коронавируса? Тут многие любят называть его клоуном и альтернативно одаренным исполнителем композиций на рояле, но я вам так скажу: Владимир Александрович вам не лох какой-нибудь, и четко знал, что миллион его находится в полной сохранности. Не меньше, чем он бы его поместил в швейцарский банк. О чем, собственно, буквально в пятницу сам же он и проговорился во время поездки в Николаевскую область.

Эту мысль Зеленский облек в такие словесные формулировки, что мэр украинской столицы Виталий Кличко, если бы присутствовал при сем, удавился бы от зависти к красноречию своего главы государства.

- О вакцине вы спросили: с самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные врачи, и это правда. Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. Ни разрабатывать, с точки зрения науки, технического оборудования науки медицинской - тоже нет. При всем уважении, еще раз... к нашим медикам-ученым - к ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было вовсе. Лабораторий никаких не было, - объяснил Зеленский Украине ситуацию. То есть, вы разрабатывайте, но ничего нет, поэтому вот просто на коленке с блокнотиком. Дел-то, формулу написать. Но не все так безнадежно.

- Производство вакцин, скажу вам откровенно, сейчас уже у нас несколько предприятий, которые готовы массово производить... и мы разрабатываем с некоторыми уже странами, которые являются разработчиками вакцины, и министр сейчас здравоохранения, - обнадежил Зеленский своих слушателей, но все же поправился. - То есть мы общаемся о том, что, если нам удастся взять вакцину у той или иной страны - мы готовы ее массово производить. И будем помогать другим странам и украинцам.

То есть «мы разрабатываем с некоторыми уже странами, которые являются разработчиками» превратились, если следовать извилистой логике Зеленского к разговорам с этими странами на тему, а можно ли будет что у них взять, когда они это сделают. Ясный перец, не за деньги, а просто взять.

Еще президент Украины анонсировал в будущем строительство научного центра разработки этой вакцины. Как у него все это смогло совместиться в одном выступлении, науке неизвестно. Но и этого ему показалось мало, и Зеленский пообещал, что в новом центре будут работать лучшие ученые Украины, которых только смогут найти. Премьер-министр и глава Минздрава уже вовсю заняты поиском таких ученых. Результаты, правда, пока неизвестны. Или не радуют. Но, как только найдут, так сразу начнут строить для них научно-производственный центр. Где и когда это произойдет, Зеленский ни с кем не поделился. Наверное, ему не сказали. А потому он отделался многозначительным: «На это нужно время».

Нет, опора на собственные силы, конечно, вещь приятная и патриотичная. Но когда есть на что опираться. Там у премьера сейчас дыра в бюджете в 300 миллиардов гривен образовалась, а ему надо то ли ходить с фонариком, то ли обзванивать непонятно кого на предмет обнаружения вакцины или готовности ее разработать.

Причем, риторику про вакцину Зеленский сменил достаточно неожиданно. Еще недавно он говорил о том, что Украина будет приобретать вакцину в Израиле. Но, наверное, ему доложили, что Израиль присматривается к российской вакцине. И тут, похоже, главного «слугу народа» заклинило. Это же какая зрада получится, если покупать в Израиле российскую вакцину. Хватит и того, что российский газ Украина покупает с наценкой посредников, так еще и эта напасть. Местные нацики-радикалы не простят.

При этом, конечно, не может не удивлять фраза, что премьер и министерство здравоохранения «ищут» ученых. Вообще-то, власть должна иметь всю информацию на эту тему изначально: кто, где, на какой базе, что могут, чего достигли. Или после Супрун там Дикое поле, в котором шаром покати? Или все перепрофилировались на строительство гиперлупов? Это же полный край государству настал, если на такие вызовы спустя полгода находится вот такой ответ.

А с другой стороны, кому и Вятрович ученый, а Ницой - писательница. За це ведь стояв майдан.