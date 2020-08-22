В отличие от той же «испанки» пандемия коронавируса не имеет волнообразного развития Фото: Артем КИЛЬКИН

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил пандемию коронавируса с «испанкой», которая поразила человечество в 1918 году, и выразил осторожную надежду на то, что с COVID-19 удастся справиться менее чем за два года.

По словам Гебрейсуса, пандемию осложняют глобализация и возросший объем населения на Земле. В то же время, генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что наличие более современных технологий повышает шансы человечества на успешное противостояние опасной инфекции.

«Поэтому мы надеемся покончить с этой пандемией менее чем за два года», – сказал Гебрейсус.

Директор ВОЗ Майкл Райан считает, что в отличие от той же «испанки» пандемия коронавируса не имеет волнообразного развития. По мнению ученых, испанский грипп накрыл в 1918 году нашу планету тремя волнами, самой разрушительной из которых оказалась вторая.

Пандемия испанского гриппа, начавшаяся в 1918-м, считается крупнейшей в современной истории. По мнению экспертов, болезнь поразила около трети населения Земли, а количество умерших по различным подсчетам составило от 17 до 100 млн. человек.

В ВОЗ самой горячей точкой COVID-19 на данный момент считают Балканы.

«Ситуация на Балканах вызывает у нас озабоченность с начала июня, когда мы начали отмечать рост случаев заболевания, и в течение летнего периода это была в значительной степени субрегиональная горячая точка», – сказала на пресс-конференции ВОЗ д-р Кэтрин Смоллвуд.

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