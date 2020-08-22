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Политика

Алексея Навального привезли в берлинский госпиталь

Перед въездом в больницу выстроилась цепь полицейских
Юрий МайбородаЮрийМайборода
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Организаторы эвакуации сообщили, что на данный момент медики оценивают состояние Навального как стабильное

Организаторы эвакуации сообщили, что на данный момент медики оценивают состояние Навального как стабильное

Фото: REUTERS

Оппозиционного политика Алексея Навального доставили в берлинский госпиталь «Шарите».

По словам очевидцев, на территорию медучреждения въехал кортеж, сопровождающий несколько машин скорой помощи, в одной из которых, по всей вероятности, и находился Алексей Навальный.

Сегодня утром 22 августа политика доставили в Германию из Омска самолетом, который прилетел туда сутками ранее.

Организаторы эвакуации сообщили, что на данный момент медики оценивают состояние Навального как стабильное.

Навального доставили в Германию из Омска самолетом, который прилетел туда сутками ранее

Навального доставили в Германию из Омска самолетом, который прилетел туда сутками ранее

Фото: REUTERS

Возле госпиталя "Шарите» дежурит много представителей прессы, однако правоохранители не пускают их на территорию.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, и политик был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ. Сторонники Навального заявили о возможном отравлении блогера. Однако врачи эту версию опровергают.

На территорию медучреждения въехал целый кортеж

На территорию медучреждения въехал целый кортеж

Фото: REUTERS

Врачи «Шарите» уже приступили к обследованию Навального. Руководство клиники сообщило прессе, что она будет всесторонней.

Официальный представитель «Шарите» Мануэла Цингль, отвечая на вопросы DW, сказала, что «по окончании обследования и согласовании с семьей Навального его лечащие врачи сделают заявление о заболевании и методах лечения».

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