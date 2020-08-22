Британский художник рисует самую большую картину в мире

43-летний художник обучался в британской элитной школе вместе с принцем Уильямом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский художник Саша Джафри арендовал бальный зал одного из дубайских отелей, чтобы нарисовать самую большую из когда-либо написанных на холсте картин.

Он планирует закончить свою работу уже в следующем месяце. Ожидается, что площадь полотна составит 1980 кв.м., что равняется 4 баскетбольным площадкам.

Картина уже получила название – «Путешествие человечества». Она состоит из четырех разделов, в каждом из которых использованы работы детей со всего мира.

Джафри планирует разделить полотно на отдельные фрагменты и продать их на аукционе. Он намерен выручить 30 млн. долларов, которые будут распределены между благотворительными организациями.

Но до этого картина будет вывешена на фасаде одного из дубайских небоскребов, передает CNN.

43-летний художник обучался в британской элитной школе вместе с принцем Уильямом. А его проект «Путешествие человечества» поддержали многие знаменитости, включая актрису Еву Лонгорию.