Операции, перелом носа, кредит и дуэт с мужем: что скрывала артистка Легкоступова от публики, и почему ее вдовец не может покинуть Россию

На сентябрь у Валентины Легкоступовой было запланировано несколько концертов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

54-летняя Валентина Легкоступова интервью предпочитала давать только в хорошем настроении. Полгода назад сказала журналистке: мол, депрессия у меня – лучше перенесем разговор, а то наговорю лишнего…. Поэтому в записях телепередач и других интервью в СМИ она всегда оптимистичная артистка, у которой жизнь сложилась наилучшим образом. Неожиданная смерть яркой талантливой артистки стала шоком. Еще в начале лета телезрители смотрели передачи, где певица рассказывала, как наконец-то счастлива с любимым мужчиной.

За минувшую неделю на ток-шоу смерть Валентины Легкоступовой обсуждали и ее близкие, и друзья, и даже те коллеги, кто мельком встречался с артисткой на проектах успели придумать свои версии разоблачения… Многие люди, кто знал и любил Валентину просто молчат в память о ней. Тяжелее всего теперь семье, которую так любила и защищала Легкоступова. Что же скрывала Валентина от широкой публики?

На сентябрь у Валентины Легкоступовой было запланировано несколько концертов, затем пышное празднование свадьбы на турецко-греческой регате, а потом переезд – артистка с мужем собирались уехать на ее любимые Канары. Вдовец артистки Юрий Фирсов говорит, что у них было много планов: «Валя получила разрешение на работу в Испании с видом на жительство». Жить и работать артистка собиралась на Тенерифе, а на родину прилетать с концертами. Откуда такое стремление на Канары?

Первая встреча Легкоступовой и Фирсова случилась в октябре 2019-го Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Побег с Тенерифе

Приехав однажды отдохнуть на Тенерифе, Легкоступова влюбилась в эти места. Потом из-за невостребованности на родине решила переехать туда, где было комфортно – искала гармонию и новую жизнь. У взрослой дочери от первого брака своя семья и она осталась в Москве. Переехала на Канары Валентина тогда со вторым мужем и их сыном. Легкоступова развернулась широко – открыла продюсерский центр, русские со всей округи отдавали ей детей на обучение вокалу (заслуженная артистка ранее преподавала в российской академии музыки имени Гнесиных). Кроме того, певица успешно занялась риэлторским бизнесом. У Легкоступовой был на Тенерифе прекрасный дом и пять лет счастливой жизни. А три года назад она вдруг решила вернуться на родину.

По версии Валентины из-за того, что заболел папа и свекор. А третий муж артистки Фирсов на этой неделе проговорился: мол, была еще одна причина - сын звезды влип в неприятную историю, поэтому пришлось ее урегулировать и уезжать. Легкоступова продала дом на Тенерифе и вернулась на родину: «Приехала спасать папу, делать все возможное, чтобы продлить ему жизнь». Валентина поддерживала родителей в Феодосии, и даже успела проработать там восемь месяцев главой городского департамента культуры. Похоронив папу, вернулась в Москву, обустроилась в столичной квартире близ метро «Текстильщики», рассталась со вторым мужем. Но Легкоступову всегда тянуло на Тенерифе – называла эти края местом силы, бывала там после отъезда: «Время от времени я приезжаю туда, обнулиться и набраться сил».

Юрий рассказал, что все девять месяцев их любовной истории не скупился, оплачивая невесте не только стоматологические и другие преображения

Планы на новую жизнь

В прошлом году Легкоступову позвали сниматься в телепроекте «Три аккорда» - недавно этот сезон повторяли в выходные на Первом канале. Она вновь стала востребована и действительно начала новую жизнь – сама ушла от мужа, с которым прожила 20 лет. «Не получился из Леши продюсер!» - недавно посетовала Легкоступова. Скандалов не было – просто их история закончилась, и певица даже желала экс-мужу сойтись с первой супругой (тоже Валентиной), которую он бросал когда-то ради нее.

Однажды на съемках «Трех аккордов» Легкоступова появилась с повязкой на носу. Коллега по телешоу Катя Семенова теперь говорит: «У Валентины был сломан нос!» Случилась эта история весной 2019-го года. Коллеги звезды пытались обвинить в этой травме Легкоступовой вдовца. Но Юрия Фирсова Легоступова тогда еще ни разу в реальной жизни не видела, они только переписывались в Facebook. Говорят, эту травму артистка получила, врезавшись в стеклянную дверь – не заметила по неосторожности.

13 июля пара венчалась в Крыму. Рядом с Юрием Фирсовым мама Валентины Легкоступовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первая встреча Легкоступовой и Фирсова случилась в октябре 2019-го: Валентина прилетела по его приглашению в Турцию на регату, которой руководил Юрий. Влюбились так, что она, вернувшись на сушу, обновила статус в Facebook - «в отношениях», а он сообщил о разводе жене. У Фирсова взрослый сын от первого брака и дочь от второго – дети в отличных отношениях с отцом. Пара тут же принялась строить грандиозные планы: свадьба, переезд в Испанию, и развитие карьеры Валентины. «Я все хотел для нее сделать!» - твердит теперь Фирсов.

Первый шаг в обновлении случился этой весной – Юрий познакомил невесту с другом, пластическим хирургом Владимиром Плахотиным и оплатил ее операцию. Владимир сообщил, что сделал Легкоступовой блефаропластику и другие процедуры по бьютификации лица (губы, шея, щеки). Плахотин сказал, что реабилитация у звезды проходила чуть дольше обычного. Так бывает у пациентов с «плохими» сосудами из-за курения. Блефаропластика – операция, которую сейчас делают многие звезды, так как заживление происходит быстро, а омолаживающий эффект существенный для внешнего вида. Результаты преображения были отличные, на свадьбе летом Легкоступова светилась счастьем и выглядела отлично.

Планы на развитие карьеры были грандиозные, молодожены искали новый музыкальный материал для Легкоступовой. После венчания Валентина звонила из Крыма подружке композитору Ирине Грибулиной – приглашала осенью отмечать свадьбу на регату и попросила: «Иришка, напиши нам с Юрой дуэт». Молодожены собирались даже вдвоем спеть, Фирсов готов был вложиться и в покупку жилья на Канарах.

Юрий рассказал, что все девять месяцев их любовной истории не скупился, оплачивая невесте не только стоматологические и другие преображения, но и все нужды: кредит на машину, обучение ее сына. «Обучение Матвея, все передвижения, питание. Последние девять месяцев семья жила на мои деньги – за исключением Анэтты, у нее свой бизнес», - рассказал вдовец в «Прямом эфире». У Валентина Легкоступовой осталось двое детей: 29-летняя дочь Анэтта и 19-летний сын Матвей – их она называла главным достижением своей жизни. Детей вырастили – пришло время пожить для себя: говорили в последнем интервью молодожены.

Теперь 16-летняя дочь Юрия Фирсова поддерживает отца. Василина записала обращение в защиту Фирсова: «У меня рвется сердце, когда я слышу столько неправдивых и отвратных слов о моем отце, который никогда и плохого слова не говорил о Валентине. При каждой нашей встрече он с замиранием души говорил о том, какой она прекрасный человек, и вы даже представить не можете, как ему сейчас тяжело… Неужели никто не может понять, что когда ты пьешь длительное время – ты легко можешь упасть?... Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой…» Юрий Фирсов планирует уехать на регату, которая начнется осенью – рядом с ним будет сын. А пока мужчина ждет окончательных выводов правоохранительных органов о причине смерти жены. Как отмечает его юрист: вдовец на свободе, он не находится в статусе обвиняемого, у следствия на данный момент нет к нему претензий. Однако все это преждевременные выводы – близкие и поклонники ждут результатов экспертизы и официального заявления правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разрыдался у гроба: вдовца Валентины Легкоступовой не пустили на похороны

Убитый горем Юрий Фирсов еле стоял на ногах (подробности)

«Я оплачивал жизнь семьи, обучение сына Вали»: вдовец Легкоступовой хочет забрать свои сбережения из квартиры звезды

Юрий Фирсов оставил дома у певицы 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов (подробности)