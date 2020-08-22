Берлинская клиника «Шарите»: что известно об учреждении, в которое был госпитализирован Алексей Навальный

Клиника сейчас под усиленной охраной Фото: REUTERS

«Шарите» (сharite - франц. «милосердие, любовь к ближнему») - один из крупнейших университетских медицинских комплексов в Европе. Является университетской клиникой Берлинского университета им. Гумбольдта и Свободного университета Берлина.

Носит свое название с 1727 года, а основан был 17 годами ранее, в 1710 году королем Фридрихом-Вильгельмом.

В состав комплекса входит свыше 100 отдельных клиник и институтов, расположенных в 4 районах Берлина. Клиника ежегодно принимает порядка 130 тыс. пациентов в год на стационарное лечение и 1 млн. чел. амбулаторно.

Оппозиционера доставили в немецкую больницу с диагнозом "нарушение обмена веществ" Фото: REUTERS

Именно в «Шарите» обучались, работали и стажировались больше половины всех немецких лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. В разные годы в «Шарите» работали физиолог Герман Гельмгольц, иммунолог Пауль Эрлих, микробиолог Роберт Кох.

Россиянам название клиники хорошо известно, благодаря телесериала «Семнадцать мгновений весны»: именно в «Шарите» рожала радистка Кэт. Кстати, часть экстерьерных сцен режиссеры фильма сняли на территории комплекса.

Среди известных пациентов «Шарите» - Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Юлия Тимошенко, Эдуард Шеварднадзе, Ангела Меркель. Теперь к этому списку прибавился и Алексей Навальный, у которого диагностировали нарушение обмена веществ.

Бывший же украинский премьер лечила в «Шарите» межпозвонковую грыжу. Ее консультировал проф. Лутц Хармс. К берлинским медикам Юлия Тимошенко прилетала по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сама канцлер также обращалась к ортопедам «Шарите»: в 2014 году ей была там оказана первая помощь и проведена диагностика, после того, как Меркель упала на спину, катаясь на лыжах.

Первый президент России Борис Ельцин долгое время находился под наблюдением врачей Кардиологического центра «Шарите» им. Рудольфа Вихрова.

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