Грабитель выследил победившую на ставках москвичку и отнял у нее крупный выигрыш

Полиция проводит проверку и устанавливает личность грабителя Фото: Олег ЗОЛОТО

Все случилось вечером в самом центре столицы. Удачливая москвичка Елена П.* пришла в одну из известных букмекерских компаний на 1-ой Тверской-Ямской, чтобы забрать свой выигрыш. Девушка сделала правильную ставку и сорвала неплохой куш - 203 тысячи рублей.

В конторе Елену поздравили и выдали денежные средства наличными, которые она убрала в сумку, и счастливая отправилась домой. Однако, как стало известно позже, не только сотрудники букмекерской фирмы и сама победительница знали о выигрыше. По всей видимости, кто-то прознал, что москвичка пришла за деньгами и решил проследить за ней.

«В полицию обратилась москвичка Елена П.* с сообщением о том, что стала жертвой грабежа. Когда девушка заходила в свой подъезд, за ней зашел неизвестный мужчина в кепке и темной куртке. Под угрозой насилия он отобрал у женщины сумку с 203 тысячами рублей и скрылся с места преступления. Елена сразу обратилась в полицию, преступника сейчас разыскивают», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает личность неизвестного грабителя, который отнял у москвички ее выигрыш.

* - имя изменено.