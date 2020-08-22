Хроника последних перемог Смутного времени в Незалежной: чем украинцы удивили мир на прошедшей неделе

Видео должно было продемонстрировать храбрость Зе-президента, на ведь на его ладонь на вытянутую руку «казак» положил огурец, который потом на ладони так и разрубил

Суббота – традиционный день для подведения итогов очередных еженедельных перемог украинского сознания над реальностью. Посмотрим же, чем украинцы удивили нас и мир на прошедшей неделе.

ОГУРЕЦ КАК ПРОПУСК В ДЕПУТАТЫ

Не так давно Офис президента Украины (аналог администрации президента в РФ) распространил видео о посещении Зеленским острова Хортицы и встрече его с «запорожскими казаками», там обитающими. На самом деле там обычные артисты, которые устраивают непритязательное шоу для иностранных туристов. Шоу типа «цирк с конями», но на видео еще и без коней.

Видео должно было продемонстрировать храбрость Зе-президента, на ведь на его ладонь на вытянутую руку «казак» положил огурец, который потом на ладони так и разрубил своей шашкой. Однако реакция аудитории оказалась, что и неудивительно, противоположной. Во-первых, «казак» шашкой-то махал весьма активно, но в самый пик шоу, настолько замедлил движение руки, что еле коснулся злосчастного огурца. А, во-вторых, как отмечают те, кто знаком с аттракционом, речь идет об обычном фокусе – огурец предварительно разрезается, а затем скрепляется таким образом, чтобы распасться на две половинки при прикосновении к нему.

Обычный, да не совсем. Как сообщила советник главы Запорожской областной администрации по вопросам гендерной политики Татьяна Ковылина, тот самый «казак» что так бережно обращался с огурцом президента, решил после шоу со столь высоким гостем идти в депутаты. Поистине, судьбоносен оказался огурец.

Что же будет с депутатским корпусом после того, как Зеленский возглавит колонну гей-парада или просто поучаствует в нем?

АГЕНТ УЖЕ НЕ ВИДЕН

Служба внешней разведки Украины порадовала своим первым блином, то есть роликом, в котором отрекламировала то ли своих сотрудников, то ли саму службу. Не обошлось без ляпов, которые неизбежны, когда пафос исполнителей практически уничтожил здравый смысл. В ролике с претенциозным названием «Украинский 007» длиной 3 минуты 20 секунд некий укроразведчик получает флешку с информацией, передает ее по своему телефону в Центр через украинский спутник, до боли похожий на затопленную двадцать лет назад космическую станцию «Мир», отбивается от трех бородатых черных мужчин, подозрительно смахивающих на кавказцев (богатый выбор между грузинами, чеченцами, дагестанцами, азербайджанцами и т.д.) и уезжает на машине, на которой его увозит агентесса-подружка укроБонда.

Про станцию «Мир» уже говорили, как она может служить ретранслятором информации на дне океана – непонятна. Что касается других составляющих украинской орбитальной космической группировки, то о ней не подозревают даже в США. Зачем местному контакту передавать из рук в руки флешку, а не отослать инфу так же с телефона, тоже непонятно. Наверное, ради получения агентом суточных в загранкомандировке. Подружка у украинского Бонда тоже, мягко говоря, не ахти – какая-то полузверушка. Могли бы хоть Куриленко выписать что ли, она в настоящей Бондиане играла.

Ну, и самое главное. Как Киев будет оправдываться перед своими европейскими союзниками, ведь, судя по всему, дело происходит в одной из стран ЕС. Агент объясняется на английском, пусть и с непередаваемым одесским говорком, надписи в кафе все на английском, а его подружка агентесса своему руководству в Центре, отдающему приказы на украинском, отвечает на французском. Поаккуратнее надо, господа, а то в Европах такую нетолерантность могут и не понять.

НА УКРАИНЕ - КУСОЧЕК ПИЗЫ

Ко Дню независимости на Украине стали готовиться заранее. В Запорожье на мост повесили самый большой флаг, который, правда, не провисел в первозданном состоянии и суток. Ветер, если и не порвал его на клочки, то наделал много-много дыр в полотнище.

Такого вызова не смогли стерпеть столичные власти. Мэр Киева Виталий Кличко решил, что столица должна утереть всем нос и в среду объявил, что возле многострадального монумента «Родина-мать», бывшего одной из визитных карточек города в мире, городские власти установили флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров. В День государственного флага Украины 23 августа здесь будет развиваться самый большой стяг размером 16 на 24 метра, который будет виден из любой точки Киева.

- Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Соорудил город этот объект на средства меценатов, которым я очень благодарен! – отметил торжественность грядущего мероприятия Кличко на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Правда, теперь затея под угрозой, потому что на флагшток уже установили государственный герб – тризуб. И сделали это весьма неаккуратно. Мягко говоря, криво. Фотографию опубликовал местный журналист Василий Апасов, который поиздевался над тем, что «в КГГА было требование, чтобы в День независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом».

А вот, если не понимаете, то нечего и оценивать. Кривой герб теперь надо что? Правильно – выравнивать. А на это нужно выделять дополнительные деньги. Смета растет, средства осваиваются, чего бы не было, если бы сразу сделали все и как надо. Ведь и с треснувшим мостом тоже не все просто так. Если бы все сделали по технологии, кто бы о нем сейчас помнил. А теперь его надо постоянно ремонтировать, выделять и осваивать деньги. И, главное, не заканчивать процесс – пусть в Киеве будет что-то свое перекосившееся, не одной же Европе хвалиться своей Пизанской бюашней.