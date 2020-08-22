Бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020: прямая онлайн-трансляция боя за титул временного чемпиона мира по версии WBC

Александр Поветкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный русский боксер Александр Поветкин продолжает свои выступления. Очередная его встреча - в Британии против местного боксера Диллиана Уайта. На кону - временный WBC Heavyweight Title и вакантный WBC Diamond World Heavyweight Title. "КП" рассказывает о главных моментах боя Бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020.

Когда пройдет бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020

Бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин состоится вечером 22 августа 2020 года по американскому времени. Его начало - примерно в полночь 23 августа по московскому времени.

Время начала боя Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020

Бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным ожидается примерно после 00-00 по московскому времени 23 мая 2020.

Счет боев Диллиана Уайта и Александра Поветкина

Уайт провел на профессиональном ринге 28 боев, 27 раз победил, 18 - нокаутом, 1 раз проиграл. У Александра Поветкина - 38 боев, 35 - победные, 24 нокаутом, 1 ничья и 2 поражения.

Прогноз на бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020

Диллиана Уайта видят фаворитом поединка.

Место боя Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020

Бой Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020 пройдет в в Британии на территории Matchroom Fight Camp в городе Брентвуд, Эссекс.

Прямая онлайн-трансляция боя Диллиан Уайт — Александр Поветкин 22 августа 2020

Проследить за ходом боя Диллиан Уайт — Александр Поветкин можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 00:00 по московскому времени 23 августа 2020 года.