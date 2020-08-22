В России увеличилось число безработных, объявил Росстат

Уже два месяца подряд, в июле и августе, число принятых на работу превышает число уволенных Фото: Андрей МИРЕЙКО

Безработица продолжает расти. Данные, подтверждающие это, приводятся в недавнем отчете Росстата, опубликованном на сайте ведомства. Так, общее число безработных за июль оценивается по предварительным данным, более чем в 4,7 млн человек. Это примерно на 100 тысяч чел. больше, чем месяцем ранее и более чем на 40% превышает уровень июля прошлого года. Уровень безработицы составляет 6,3%.

А если говорить о тех, кто встал на официальный учет и получает пособие, то рост по сравнению с прошлым июлем вообще запредельный — в 4,6 раз! Официальных безработных 3,3 млн и 3 млн из них получают пособие, сообщает Росстат.

- Обратите внимание, что по данным того же Росстата промышленное производство в июле провалилось на 8% - с этим и связан рост безработицы, - так прокомментировал ситуацию «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Основная причина роста безработицы - это остановка предприятий общепита, торговли, таких отраслей как туризм, индустрия развлечений, бытовые услуги. Деньги в этих сферах зарабатываются в тот момент, когда оказывается услуга. Поэтому любая остановка для них означает прекращение возможности платить работнику зарплату и поддерживать трудовые отношения.

Сокращение объемов производства приводит к сокращению фонда оплаты труда, пояснил эксперт, из-за этого снижаются зарплаты (насколько и в каких отраслях, см сайт кп.ру https://www.kp.ru/daily/217172.5/4274150/), и затем для некоторых работников наступают самые тяжелые последствия — увольнения.

Вместе с тем, как сообщили «КП» в Минтруде, ситуация выправляется. Уже два месяца подряд, в июле и августе, число принятых на работу превышает число уволенных. Так, с начала августа было принято на работу 903 тыс. человек, а уволено – 745 тыс. человек.

Ранее пособие по безработице было увеличено. Минимальное с 1500 руб. до 4500. А максимальное - с 8000 рублей до 12130 руб.

КАК РАСТЕТ БЕЗРАБОТИЦА, тыс. чел.

Общее число (в % к аналогичному периоду 2019 г.) Официально зарегистрированных (в % к аналогичному периоду 2019 г.)

Март 3485 (90,1) 727 (88,8)

Апрель 4286 (120,6) 1311 (160,5)

Май 4513 (132,7) 2143 (в 2,8 р.)

Июнь 4606 (138,1) 2787 (в 3,7 р.)

Июль 4731 (140,6) 3311 (в 4,6 р.)

Среднее число безработных в 2019 г. - 3,465 млн чел.

Источник: Росстат