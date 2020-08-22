Ученые вытянут показания из мерзлоты

Стартовой точкой для буровых работ ученые выбрали озеро Мелкое Фото: Евгений ТУМАШОВ

К Большой норильской экспедиции присоединился отряд геохронологии. Специалисты новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН приступили к бурению и отбору донных отложений на озерах. Для этого они привезли в Норильск собственное ноу-хау – мобильную буровую платформу весом 600 кг.

Стартовой точкой для буровых работ ученые выбрали озеро Мелкое, которое расположено в 25-ти километрах к востоку от Норильска. В этом месте водного загрязнения не было, поэтому взятые там пробы станут ориентиром для дальнейших исследований. Всего на озере Мелкое геохронологи провели два дня. Первый ушел на то, чтобы разбить лагерь, разобрать и подготовить оборудование. Только на сбор мобильной буровой платформы нужно около пяти часов. Основанием для установки служит так называемый плот – каркас из железных труб и деревянного настила на четырех надувных баллонах. А уже сверху крепится конструкция в виде пирамиды.

Пока отряд геохронологии отбирал пробы на озере Мелкое, другие участники экспедиции отправились к базовому лагерю на реке Амбарна Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Работает она как огромный «шприц», по сути втягивая в себя столб осадков нужной глубины», – объяснил разработчик установки доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов. «Наша задача – исследовать донные отложения этих озер для того, чтобы понять, в какой степени химические элементы и вещества, которые добывают здесь и которые так же выщелачиваются естественным путем, попадают в озера и откладываются в них. В конечном счете мы попытаемся выяснить, в какой степени Норильский комбинат меняет это естественное соотношение элементов в природе».

С помощью мобильной буровой установки специалисты Института геологии и минералогии СО РАН отобрали пробы на пяти участках озера Мелкое. На четырех ученые пробурили колонки глубиной до метра, на одном – более трех метров. Изучив их, они смогут восстановить полную картину образования слоев почвы и донных отложений в хронологическом порядке.

«Для этого используют метод определения изменений содержания изотопа свинца», – рассказал Сергей Кривоногов. «Есть яркое событие – начало атомной эпохи, примерно 1950 год, когда загрязнение атмосферы продуктами ядерных взрывов изменило радиоактивный фон. В отложениях мы это находим по изотопу свинца. Если в этом месте метод не сработает, поскольку здесь горнорудная область и химические элементы могут мигрировать, то мы будем использовать метод радиоуглеродного датирования. Он позволяет по органическому веществу в осадке определить возраст. Если мы получим даты, то будем знать какая часть осадка в какое время образовывалась».

Пока отряд геохронологии отбирал пробы на озере Мелкое, другие участники экспедиции отправились к базовому лагерю на реке Амбарная. Ученый-геохимик с помощью специального мерного кольца отобрал более 10 образцов грунта. Уже в лаборатории с ними проведут элементный анализ и составят карту геохимического фона Норильского промышленного района – проверят на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов.

К Большой норильской экспедиции присоединился отряд геохронологии Фото: Евгений ТУМАШОВ

«Точка, где Амбарная впадает в Пясино, важна тем, что здесь и проходил как раз основной путь разлива топлива», – рассказал Научный сотрудник ИГМ СО РАН Багай-оол Сарыг-оол. «Я отбираю верхний слой почвы до 10-15 см. Самый верхний горизонт – он самый аккумулирующий, мы сразу увидим здесь загрязнение, если оно было недавно».

Устье Амбарной – одна из самых важных точек для исследования. Здесь установлены боновые заграждения. Прошло ли и в каком количестве загрязнение в озеро Пясино и дальше – один из главных вопросов всей экспедиции. Для этого «Норникель» и пригласил ученых. Поэтому часть специалистов решили дополнительно обследовать этот участок. Специалист по наземным экосистемам, почвовед и ботаник обследовали 7 точек. Они взяли пробы воды, почвы и донных осадков. Причем сразу для нескольких научных институтов – там их исследуют по разным методикам.

«Это нужно, чтобы получить наиболее полную и объективную картину состояния экосистемы», – объяснил Старший научный сотрудник НИИСХ Крайнего Севера Игорь Махатков. «Боны – конечно, самое первое, что надо было сделать. И они замедляют загрязнение. Но здесь есть места, где у реки много протоков, и поставить боны было очень сложно везде. Неслучайно именно здесь идут основные работы по очистке и рекультивации. А дальше к озеру Пясино – там визуально не видно очевидных зон загрязнения».

Двое суток на месте впадения реки Амбарная в озеро Пясино провели и зоологи. Им удалось отработать 3 биотопа. На каждом участке выставили по 50 ловушек для мелких млекопитающих. Мыши – важное звено в пищевой цепочке, и по ним можно судить о состоянии и разнообразии животного мира. В результате было поймано всего 5 серых полевок, которые питаются травой. Численность низкая, но это не связано с загрязнением, отметили ученые. Основная причина – территория и природные условия.

«Из-за разлива топлива кормовая база для грызунов уменьшилась совсем незначительно. То же касается и птиц», – поделился своими наблюдениями доктор биологических наук Александр Шишикин, заведующий Лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева. «При каких-то экологических катастрофах обычно показывают вымазанных птиц в нефти, погибших животных. Но здесь этого не было. Выводки полные, смертности мы не наблюдали по крайней мере. Единственное, что мы заметили – трясогузки, которые питаются около воды. Обычно в это время они кочуют семьями, а мы встречаем в основном молодых одиноких птиц. В остальном отклонений каких-то мы не увидели».

Ученые пробудут в Норильске еще около недели. Полевой этап экспедиции завершится в конце августа. Затем специалисты займутся анализом отобранных проб в лабораториях 14 научных институтов СО РАН.