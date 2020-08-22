"С понедельника пусть не обижаются на власть". О чем говорил на митинге в Гродно Александр Лукашенко

Самое важное из 24-минутной речи Александра Лукашенко на акции в Гродно Фото: REUTERS

Сегодня днем, 22 августа, в белорусском Гродно начался митинг в поддержку президента республики Александра Лукашенко, накануне победившего на выборах главы государства. На площади города собрались несколько сотен человек с государственными флагами, с трибуны прошли выступления в поддержку действующей власти и стабильности в стране.

На митинге своих сторонников выступил и сам президент Белоруссии. Речь свою глава государства начал со слов о том, что если бы он перестал править в стране, то ее «поломали бы, покрошили и выплюнули». Сайт kp.ru собрал самое важное из 24-минутной речи Александра Лукашенко на акции в Гродно:

- Призвал простить сотрудников правоохранительных органов, если они «где-то ошиблись»;

- Призвал не допускать межнациональную рознь в республике;

- Напомнил, что граница поблизости — не только граница Белоруссии, но и граница Союзного государства. Поблагодарил ОДКБ за поддержку, однако подчеркнул, что страна справится самостоятельно;

- Дал поручение военным и милиции: «Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию». Поручил пограничникам не допустить проникновения оружия и боевиков через границу;

- Поручил Западному оперативному командованию взять под жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран — соседей НАТО. Усилить по всему периметру государственной границы охрану;

- Потребовал закрыть с понедельника все бастующие предприятия, а затем разобраться, кого пригласить» туда на работу;

- Призвал священнослужителей не вмешиваться в политику: «Остепенитесь и займитесь своим делом! Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы позицию занимаете сейчас»;

- Заявил, что в Белоруссии есть люди, «толкающие нас в пропасть раздора и бедности», однако после уголовного дела «половина из них разбежалось»;

- Сказал, что более 60% кадров в интернете с синяками после протестных акций являются фейками

- «Главная цель цветных революций - поставить на колени»;

- Поручил за эти выходные обеспечить порядок на улицах в Гродно и других городах области: «Надо аккуратно выявить провокаторов и подстрекателей. У нас есть все их списки».