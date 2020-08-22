Строительство больницы и аэропорта: как изменится жизнь на Соловках?

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и другие официальные лица области встречают патриарха Московский и всея Руси Кирилла в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре. Фото: Сергей Власов/Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС.

Инфраструктуру Соловецкого архипелага обязательно нужно развивать, сохраняя уникальное наследие культового для россиян места. А для этого главным условием создания комфортных условий жизни для населения самого крупного островного архипелага Белого моря и братии монастыря возможно при согласовании проектов на самой ранней стадии планирования всеми участниками создания Стратегии развития Соловков – церковью, государством, авторами проектов, считает врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

АРХИТЕКТУРНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПОДГОТОВЯТ К ОКТЯБРЮ

Глава региона представил ряд перспективных решений, которые позволят сохранить уникальное наследие Соловков. Речь об этом шла на заседании Попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага, который провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В нем также принял участие председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Поморья, глава региона, в частности, представил на рассмотрение Попечительского совета концепцию обустройства ручья Питьевой, которая, с одной стороны, позволяет уберечь от разрушения взлетно-посадочную полосу реконструируемого аэропорта, вблизи которой протекает ручей, а с другой – сохранить объект природы, которым пользуются население и гости Соловков, в том числе во время крещенских купаний.

К октябрю 2020 года планируется завершить подготовку архитектурной концепции здания аэропорта, которое должно соответствовать современным стандартам и гармонично вписываться в ландшафт. После получения необходимых согласований планируется представить проект на федеральном уровне для проработки вопроса о включении его в одну из федеральных программ. Стоимость проекта оценивается в 790 миллионов рублей.

Параллельно с этим власти Архангельской области завершают подготовку проекта здания больницы со стационаром на 10 коек.

«Моя задача как руководителя региона – сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации. Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага, – отметил Цыбульский. - Отрадно видеть, что в дни соловецких святых, патриарх приехал на Соловки, тем самым показав, какое особое у него отношение к этому месту. Долгое время в связи с пандемией передвижения были ограничены, и это, наверное, первая его служба на выезде из Москвы. Вчера обсудили довольно подробно все вопросы развития, патриарх высоко оценил наши усилия по строительству взлетно-посадочной полосы».

ТАКЖЕ АКТИВНО, КАК РЕСТАВРИРУЕТСЯ МОНАСТЫРЬ

Отдельно руководитель региона отметил, что Соловецкий архипелаг должен развиваться также активно как реставрируется монастырь, и не должно быть дисбаланса между качеством жизни местных жителей и убранством святой обители. В этом смысле мне кажется, что мы нашли взаимопонимание, и патриарх готов поддерживать нас. Кроме того, вчера подробно обсудили взаимодействие с Фондом по сохранению и развитию Соловков, который готовит сейчас базовый документ, определяющий концепцию развития этого уникального места, паломнического центра мирового масштаба. С заместителем министра строительства РФ мы осмотрели все энергетические объекты, объекты водоотведения, водоочистки.

Мы четко определили план действий, в министерстве понимают, что необходимо дополнительное финансирование, для того, чтобы к концу 2021 года полностью решить ключевые проблемные вопросы. При том взаимопонимании, при той поддержке, которой мы заручились, у нас есть на это все шансы. Кроме того, патриарх нас благословил на строительство новой больницы. Это тоже большой шаг вперед. Появится современное медицинское учреждение, которое с одной стороны будет визуально и ландшафтно полностью входить в архитектурный ансамбль острова, с другой стороны это, действительно, будет медицинский центр, способный оказывать весь возможный перечень услуг. Мы понимаем необходимость строительства полноценного многопрофильного учреждения, учитывая специфику жизни на Соловках и то количество туристов и паломников, которые будут пользоваться услугами больницы.