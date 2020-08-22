Дождь из червей: москвичка случайно сделала страшную находку в квартире соседей

Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 58-летняя москвичка Наталья В.* Женщина рассказала правоохранителям, что уже несколько недель страдает от нашествия червей. По словам пенсионерки, неприятные твари буквально сыпятся с потолка ей на голову.

Женщина была очень встревожена и расстроена. Полицейские отправились проверить, что же происходит в ее квартире. Прибывшие на место оперативники, и правда, увидели в доме пенсионерки необычных насекомых. Обследовав жилище, полицейские поняли, что черви падают с балкона квартиры, расположенной этажом выше. Поднявшись наверх вместе с Натальей, правоохранители почувствовали сильный запах и решили вскрыть дверь, так как никто их хозяев не открывал.

«В квартире на улице Крылатские холмы был обнаружен труп 60-летнего мужчины с сильными гнилостными изменениями. Предварительно, давность смерти составляет 3-4 месяца. По словам соседей, мужчина вел одинокий образ жизни, ни с кем не общался, родственников не имел. Тело направленно на судмедэкспертизу», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.

* - имя изменено.