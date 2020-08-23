Антикризисный план главы Кубани: Экономику Краснодарского края собираются восстановить в кратчайшие сроки

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал план по скорейшему восстановлению экономики региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

От пандемии коронавируса пострадали все без исключения регионы России. Вынужденный простой из-за карантинных мер замедлил темпы развития экономики и принес убытки многим сферам. На Кубани эту проблему собираются решить с помощью дополнительных мер поддержки бизнеса. На днях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В него вошли как антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших сфер, так и преференции для инвесторов, которые помогут оживить деловую активность и дадут старт новым производствам.

- В плане мы определили те меры, которые позволят достаточно скоро преодолеть негативные последствия пандемии и вернуться к экономическому росту. К тем целям и задачам, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов, стратегии социально-экономического края до 2030 года. Отдельное внимание уделили помощи МСП – малый бизнес все же пострадал от пандемии больше других, – отметил Вениамин Кондратьев.

Эксперты уже называют принятые губернатором меры поддержки беспрецедентными, и говорят, что ничего подобного региональные власти на Кубани еще не вводили.

ИНВЕСТОРАМ — СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

Инвестиции — основной драйвер развития экономики. По мнению главы Кубани, крупные инвестпроекты не только обеспечивают приток налоговых отчислений в региональную казну, но и предоставляют людям новые рабочие места. Вениамин Кондратьев ставит задачу: к 2021 году в регионе должны запустить не менее 100 новых инвестиционных проектов. Желающих вложить свой капитал в экономику области собираются привлечь выгодными условиями. Для этого губернатор утвердил беспрецедентные меры поддержки инвесторов. В течение трех лет регион будет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки по инвестиционным проектам, стоимость которых составит от 100 млн до 1 млрд. рублей. При этом инвестпроекты должны стартовать в период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года. Как подчеркнули в министерстве экономики Краснодарского края, субсидии инвесторам на оплату процентов по кредитам в регионе выделяются впервые.

Еще одна привлекательная мера, предложенная главой региона - возмещение бизнесу фактически произведенных затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. Только в 2021 году на это будет направлено 2,6 млрд. рублей.

ПОСТРАДАВШИМ СФЕРАМ — ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Меры помощи предприятиям, больше остальных пострадавшим из-за коронавируса, Вениамин Кондратьев ввел еще в первые дни пандемии. Это и антикризисные займы, и налоговые льготы, и отсрочки по уплате аренды, и субсидии на поддержку занятости в размере МРОТ для предприятий транспортной инфраструктуры, дополнительного профессионального образования, полиграфии и СМИ. Новый антикризисный план главы Кубани продолжает эту политику и предусматривает дополнительную поддержку для наиболее уязвимых сфер. К ним, например, относится система детского отдыха и оздоровления. Этот бизнес и при полной загрузке находится на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому Вениамин Кондратьев распорядился выделить в 2020 году таким предприятиям субсидии в размере 30 млн рублей. Они возместят организациям и индивидуальным предпринимателям затраты на покупку оборудования для профилактики коронавирусной инфекции. Еще 200 миллионов глава региона выделяет на возмещение затрат по капитальному и текущему ремонту для подготовки к сезону. При этом будут учитываться и работы, начатые еще до пандемии — с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020-го.

Еще одно решение губернатора по детскому отдыху – снижение до 0,01% ставки налога на имущество организаций. В целом новые меры поддержки индустрии детского отдыха и оздоровления, утвержденные Кондратьевым, оцениваются в сумму порядка полумиллиарда рублей.

Отдельный блок мер касается транспортной отрасли. На выплату зарплаты сотрудникам организаций, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки, направляется более 25,6 млн рублей. Чтобы транспорт не только устоял, но и смог развиваться дальше, Вениамин Кондратьев принял решение поддержать отрасль субсидиями на возмещение лизинговых платежей на приобретение подвижного состава. Это позволит предприятиям восстановиться в максимально короткие сроки.

Новый план губернатора предусматривает и снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения и Единому налогу на вмененный доход. Под эту меру в крае попадают более 32 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Их экономия на налоговых выплатах составит более 3,7 млрд рублей.

Региональные власти решили поддержать приоритетные для края отрасли — например, индустрию туризма. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

При этом региональные власти справедливо полагают, что необходимо стимулировать и приоритетные для края отрасли. Среди приоритетных направлений Вениамин Кондратьев выделил АПК, промышленность, транспорт, ТЭК, санаторно-курортный комплекс. Чтобы помочь им выйти на докарантинные позиции, губернаторский план развития экономики предлагает каждому направлению свои меры поддержки. Например, для оказания финансовой помощи промышленным предприятиям будет докапитализирован УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края». В этом году докапитализация составит 500 млн рублей, еще 0,5 млрд. рублей – в первой половине 2021 года.

Для туристической отрасли разработали меры, которые послужат толчком ее дальнейшего развития. Например, в 2021 году по инициативе Кондратьева поддержку получат малые предприятия: им просубсидируют затраты на содержание и ремонт объектов туристского показа. Для этого из регионального бюджета выделяется 100 млн рублей. Еще одно новшество - губернатор распорядился возмещать часть затрат по организации туристических событий. Как показывает практика, крупные всероссийские и международные конкурсы, фестивали и форумы традиционно вызывают всплеск деловой активности и дают возможность предпринимателям для дополнительного заработка. В первую очередь это касается отельного и ресторанного бизнеса, индустрии развлечений, потребительских услуг. В 2021 году на проведение мероприятий федерального масштаба краевой бюджет выделяет 30 млн рублей.

Предприятиям сферы детского отдыха и оздоровления возместят затраты на ремонт при подготовке к новому сезону. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ — ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

По оценкам экспертов, малый бизнес в первую очередь интересуют льготные кредиты. Поэтому новый антикризисный план Вениамина Кондратьева продлевает действие антикризисных займов под 0,1% и 1% от фонда микрофинансирования Краснодарского края. Губернатор также ввел новый займ для тех предпринимателей, у которых доходы упали в два раза и больше – это льготный займ под 3% годовых.

Еще один интересный опыт, который внедряется по инициативе главы региона, - компенсация затрат по выходу предпринимателей на интернет-площадки. В период пандемии именно интернет-торговля показала беспрецедентный рост, которому не страшны никакие карантинные меры. Как показывают исследования, у региональных предприятий зачастую возникают трудности с выходом на торговые интернет-площадки. По распоряжению Вениамина Кондратьева, краевые власти будут оказывать предпринимателям не только консультационную, но и материальную помощь. Затраты малых и средних предприятий по выходу на маркетплйсы будут компенсированы на 100% . Кроме того, Вениамин Кондратьев предложил предоставлять предпринимателям бесплатные рабочие места в коворкингах, они также смогут повысить свой уровень знаний на обучающих занятиях. В этом году на эти цели выделяется 50 млн рублей, а в 2021-м - уже 100 млн рублей.

Малый и средний бизнес получит льготны кредиты, которые помогут расширить производство. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

ДОРАСТИ ДО НАЦПРОЕКТА

С 2019 года Краснодарский край присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Его основная задача – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. К 2021 году этот показатель должен составить не менее 104%. По критериям для участия в нацпроекте подходит бизнес с годовой выручкой от 400 млн рублей, однако в крае есть большой интерес к нацпроекту со стороны предприятий с меньшей выручкой. Поэтому по инициативе Вениамина Кондратьева регион за счет собственных средств будет помогать бизнесу «дорасти» до нацпроекта. В 2021 году губернатор распорядился выделить на эти цели 30 млн рублей.

- В части повышения производительности труда для достижения целевых показателей нацпроекта нам необходимо к 2024 году серьезно нарастить количество его участников, - рассказал вице-губернатор Игорь Галась. - Но, к сожалению, не все желающие проходят в нацпроект по критериям - в первую очередь, по объему выручки. Поэтому в рамках плана мы приняли решение за счет краевых средств помочь бизнесу с выручкой от 200 млн «дорасти» до нацпроекта. На первом этапе регионального проекта консалтеры и тренеры помогут компаниям нарастить выручку, а на втором – присоединиться к участникам нацпроекта и получить доступ ко всем дополнительным мерам господдержки.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

В начале августа губернатор Вениамин Кондратьев заявил: от продовольственного эмбарго Кубань выиграла, пожалуй, больше остальных российских регионов. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. За шесть лет после введения продовольственных санкций в регионе появилось более 300 новых наименований продовольственных продуктов.

Более того, регион смог нарастить свою долю не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Этот успех, по мнению Вениамина Кондратьева, необходимо закреплять и дальше. Главные задачи, которые ставит губернатор, - рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 5% в год и создание благоприятной среды развития экспорта. Для этого будет создан Единый каталог экспортеров Краснодарского края и организована его популяризация за рубежом. Кроме того, по инициативе главы Кубани, предприятиям будет оказана поддержка в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках.