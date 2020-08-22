«Сработал традиционный футбольный закон»: ЦСКА проиграл Слуцкому на последних минутах матча

Игроки "Рубина" Филип Уремович, Карл Старфельт и ЦСКА Адольфо Гайч (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Рубин" (Казань). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В субботу, 22 августа, в рамках четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал казанский «Рубин», а «ВЭБ Арена» встречала бывшего тренера московских «армейцев» Леонида Слуцкого. На предматчевом представлении команд казалось, что трибуны испытывают более тёплые чувства к бывшему, а не к нынешнему главному тренеру: Слуцкого встретили аплодисментами, Виктора Гончаренко - стандартным выкриком его фамилии.

По чему точно соскучились «армейские» болельщики, так это по победам своей команды. Последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне 2015/16, как раз при тренере Слуцком. Ожидание чемпионства даже больше, чем у «Спартака», а это та ещё соль на рану ЦСКА. А тут и Слуцкий приехал (пусть и на один вечер, пусть в качестве доброго знака для красно-синих), и деньги на трансферы появились. Чем не повод задуматься о чемпионстве?

Хотя есть и неприятные моменты от начала амбициозного сезона: дерби двух столиц с «Зенитом» проиграно, а в лазарет к Алану Дзагоеву и Фёдору Чалову отправился Кирилл Набабкин. У защитника ЦСКА диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Возвращаясь к Слуцкому, дела с «Рубином» у него складываются не сказать, что хорошо: три матча и всего одно очко. Встреча с ЦСКА, безусловно, не рядовая для главного тренера казанцев, а значит мотивации больше и шансов, что эта игра станет переломной для «Рубина» - тоже.

Гости не игрались в аутсайдеров. Часто завладевали мячом на своей половине поля и пытались не просто отбиться от именитого соперника, а придумать способы доставки мяча до ворот Акинфеева. Самым цепким оказывался Хвича Кварацхелия, но его лёгкость и моторность чаще всего натыкалась на габариты защитников «армейцев». «Рубин» грешил длинными переводами от защиты в атаку. Скорее всего, не были уверены в своей середине поля.

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин и игрок "Рубина" Филип Уремович (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Рубин" (Казань). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Зато до конца верили в контратаки, и на 37-й минуте это сработало. Иван Игнатьев оказался один на правом фланге, вырезал передачу на Солтмурада Бакаева, за которым не успел ни один защитник красно-синих, а тот легко разобрался выйдя один на один с Акинфеевым.

ЦСКА побежал отыгрываться и через две минуты реализовали уже свой момент: Влашич организовал угловой у ворот гостей, а после его розыгрыша оказался первым на отскоке и мощным ударом сравнял счёт в матче - 1:1.

Цифры на табло оживили игру. «Рубин» стал комбинировать у ворот ЦСКА, «армейцы» - создавать опасные моменты и чаще бить по воротам. Однако на перерыв ушли с теми же единицами на табло.

С перерыва активней вернулись в игру ЦСКА. «Армейцы» насели на ворота Дюпина так, что казанцы на вряд ли думали о каких-то контратаках. У красно-синих были реальные шансы выйти вперёд, но Илье Шкурину, который находился на острие атак ЦСКА нахватало совсем немного.

«Рубин» выбрался из-под прессинга к 60-й минуте, но безрезультатно. Подопечные Леонида Слуцкого, казалось, устали раньше, чем их соперники, поэтому в атаке перестали вырисовываться комбинации, а игра с обеих сторон стала пусть и равной, монотонной.

Настоящим громом среди ясного неба стал эпизод на 89-й минуте матча: плотный удар в исполнении футболиста ЦСКА, добивание Адольфо Гайча, добивание Марио Фернандеса, но надёжен был Юрий Дюпин, а мяч после третьего удара голкипер так и вовсе вынес с ленточки ворот, заставив арбитра матча Кирилла Левникова прислонить руку к микрофоне в ухе.

Игроки ЦСКА Георгий Щенников и "Рубина" Денис Макаров (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Рубин" (Казань). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Видимо, футболисты ЦСКА решили, что это был последний опасный эпизод в матче. Но футболист «Рубина» Денис Макаров придерживался другого мнения и ответил на опасный дальний удар ЦСКА своим - и был точен.

- Первый тайм прошёл с преимуществом армейцев, мы больше действовали на контратаках, в одной из которых и забили мяч. Во втором тайме мы вспомнили, что у нас есть лишний день на восстановление и говорили о том, что надо брать на себя инициативу и делать куски длинных позиционных атак. Матч пошёл уже в равной борьбе. А в концовке игры сработал традиционный футбольный закон после блестящего сейва Дюпина, - прокомментировал матч главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Тот самый известный футбольный закон про «не забиваешь ты - забивают тебе» вспомнил и Виктор Гончаренко:

- Думаю, сегодня был равный матч с большим количеством моментов. У нас много таких матчей с напряжённой борьбой, где результат матча зависит от каких-то микроэпизодов. Тоже было и сегодня: если ты не забиваешь, жди, что пойдёт в обратную сторону.

1:2: Слуцкий одерживает первую победу с «Рубином» в новом сезоне, а Гончаренко и его ЦСКА получает второе поражение подряд.

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