ПСЖ - Бавария 23 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча финала Лиги Чемпионов

"Бавария" сразится за титул победителя Лиги Чемпионов с "ПСЖ". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В невероятно долгом футбольном сезоне Европы вечером 23 августа будет поставлена точка. "Пари Сен-Жермен" играет против "Баварии" финал Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 годов. Немцы - фаворит, но у парижан - молодой немецкий тренер-гений. Так что игра будет очень интересна. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ПСЖ - Бавария 23 августа 2020.

Статистика личных встреч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

В рамках Лиги Чемпионов команды играли между собой 8 раз. 5 побед на счету "ПСЖ", 3 - у "Баварии". Ни разу не было ничьи. А последняя встреча двух клубов была 5 декабря 2017 года - "Бавария" победила дома парижан со счетом 3:1.

Прогнозы букмекеров на матч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

"Баварию" видят фаворитом поединка.

Прогноз на матч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

"Бавария" победит в этой игре в основное время.

Составы команд на матч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

Матч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча ПСЖ - Бавария можно будет посмотреть с 22:00 на канале "Матч ТВ".

Трансляция матча ПСЖ - Бавария 23 августа 2020

Трансляция матча ПСЖ - Бавария 23 августа и начнется с 22:00 на канале "Матч ТВ".