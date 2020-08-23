Дональд Трамп против спецслужб США: противостояние продолжается

Дональд Трамп Фото: REUTERS

The New York Times, равно как и многие другие СМИ США, все продолжает расследовать тему возможного российского вмешательства в американские выборы. На сайте NYT опубликован очередной спецпроект, посвященный этой теме. Но ознакомившись с ним целиком, можно понять, что на самом деле расследование NYT так ничего и не доказывает. И вообще оно повествует совсем другую историю. О длящимся с самого начала президентства Трампа конфликте между Белым домом и спецслужбами.

У Дональда Трампа со спецслужбами всегда были непростые отношения. Он несколько раз выступал с критическими замечаниями в адрес ЦРУ и АНБ, называя их «ненужной бюрократической прослойкой».

Серьезные разногласия у Трампа были с директором национальной разведки Дэном Коутсом из-за Северной Кореи и России. После отставки Коутса на его место был назначен Джозеф Магуайр. В ведомстве начались кадровые чистки, также была создана новая должность - руководитель отдела угроз на выборах.

За все время пока США руководит Дональд Трамп, по разным причинам им были уволены или заменены порядка 10 руководителей различных разведывательных структур. В истории США такого не было никогда, хотя отношения между президентами и ЦРУ всегда были далеки от идеальных. Вот и сегодня разведчики говорят о давлении на них со стороны президента.

Трамп часто выступал против внешней политики, проводимой своими предшественниками, как демократами, так и республиканцами. В качестве консультантов нанимал на работу своих друзей – миллиардеров и родственников. К примеру, при содействии Трампа крупный военный контракт выиграл зять президента Джаред Кушнер, чья активная роль в Белом доме вызвала и вызывает беспокойство в разведывательном сообществе.

В ЦРУ и ФБР понимают, что Дональд Трамп к их деятельности, которая для многих лидеров страны была своего рода святая святых, не проявляет должного внимания. Он не читает доклады разведсообщества, не следит за информационной повесткой, а на совещаниях несет глупости.

Противостояние и взаимные обвинения в некомпетентности привели к войне между Трампом и структурами национальной разведки. При этом сами агенты считают, что сейчас не время для того, чтобы спорить и обвинять друг друга, а наоборот, необходимо сплотиться и объединиться. Но у американского президента на этот счет совершенно другое мнение…