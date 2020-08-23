«Никогда не уезжала от семьи надолго»: у «Миссис Россия 2020» трое детей и студия умных тренировок

Победительница конкурса «Миссис Россия» — многодетная и успешная мама и Дарья Иванова. Фото — фонд «Планета женщин».

Сегодня ночью в Москве состоялся XXI ежегодный финал конкурса «Миссис Россия 2020». В конкурсе, который прошел в КЗ «Астория», приняли участие 22 финалистки из разных регионов нашей страны. В этом конкурсе участвуют яркие, целеустремлённые женщины, которые успевают совмещать семью и карьеру, социальные и благотворительные проекты – являются и отличными мамами, и успешными бизнес-леди.

Национальный титул «Миссис Россия 2020» получила Дарья Иванова из Нижнего Новгорода. Даше 31 год, у нее 3 детей. У новой «Миссис Россия» высшее образование – она специалист по внешне-экономической деятельности. Сейчас Иванова руководит студией «Боди Стор» - место умных тренировок. Увлекается танцами, живописью и фитнесом.

«Миссис Россия 2020» сразу после награждения ответила на несколько вопросов от kp.ru

Екатерина Цветкова (справа) поедет в Китай представлять Россию на конкурсе Mrs. Globe. А корону ей вручила Кривко Ксения (слева) — действующая победительница этого конкурса. Фото — фонд «Планета женщин»

- Даша, почему вы хотели победить - для чего вам эта победа?

- Я понимала всю ответственность, которая легла на мои плечи в этом конкурсе, представляя всю Нижегородскую область и мне, конечно, хотелось привести победу домой. Безусловно, эта победа даёт определенный статус, который открывает большие возможности для развития социальнозначимых и благотворительных проектов.

- Какая самая большая жертва была вами сделана ради участия и победы?

- Конкурс прошёл без жертв! Но, если вы об этом спрашиваете, то самая большая жертва - это расставание с моей семьей на целую неделю, так надолго я ещё никогда не уезжала от них.

- Если бы вам сейчас дали золотую рыбку с возможностью исполнить три желания то, чтобы загадали?

- Первое: это, наверное, немного наивно, но я хочу, чтобы у каждого ребёнка рядом была любящая его семья. Второе: чтобы люди не теряли веру в добро. А третье… не скажу - иначе не сбудется!

Дарья Иванова с детьми и мужем. Фото — личный архив.

По традиции на этом конкурсе выбирают еще одну статусную победительницу. Международный титул «Миссис Россия 2020 – Земной шар» / Mrs. Russia Globe 2020 и право представлять нашу страну на самом престижном конкурсе для «миссис» Mrs. Globe в Китае получила Екатерина Цветкова из Челябинска. Цветовой 38 лет, у нее четверо детей. А корону ей вручила Ксения Кривко – действующая победительница Mrs. Globe, которая прилетела в Москву на мероприятие из Кемерово.

За двадцать лет на этом конкурсе фонда «Планета женщин» звёздными победительницами становились: «Миссис Россия 2000» (Анжелика Агурбаш), «Миссис Россия 2017» (Полина Диброва), «Миссис Россия 2011» (Алиса Крылова) и другие красавицы-жены и мамы.

Конкурсантки провели в Москве фестивальную неделю – знакомились друг с другом, побывали на интересных мероприятиях, фотосессиях, участвовали в дефиле, экскурсиях по столице. Красавицы посетили музеи, детский дом, показ коллекции мод.