Как будут учиться переполненные школы с 1 сентября 2020: дистанционные дни и плавающие смены

Через неделю начнется новый учебный год Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях Роспотребнадзор и Минпросвещения опубликовали совместные рекомендации для школ по старту занятий в новом учебном году. Изменений много – например, помимо уже привычной дезинфекции и термометрии, школам предстоит открыть эвакуационные и запасные входы, чтобы избежать тол на входе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и продумать логистику и расписание так, чтобы ученики поменьше пересекались друг с другом. Правда, в некоторых случаях эти рекомендации только усугубили проблему. Разбираемся вместе!

Как будут учиться переполненные школы?

Согласно рекомендациям, школы должны обеспечить учеников кабинетами из расчета 2,5 квадратного метра на одного ученика. Для малокомплектных школ это проблемой не станет – а вот как быть тем, у кого классы по 35 человек? К сожалению, для многих регионов такая наполняемость не редкость. И если раньше проверяющие органы просто закрывали на это глаза, то сейчас ситуация уже совсем серьезная.

Разгружать классы в каждом регионе и в каждой школе будут по-своему. Например, в Новосибирской области 80 школ будут переведены на смешанное обучение:

- В этих 80 школах наполняемость превышает плановую почти в два раза, свободных помещений нет, - рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

– Мы анализировали разные расклады, и единственный вариант – это смешанное обучение. В начальной школе дети будут обучаться пять дней в очной форме, шестой – в дистанционной. Для старших классов таких дней будет два-три. В школах могут быть определены предметы, по которым будет проводиться обучение только в очном формате. Это потребует перестройки учебных программ, но остальных школ Новосибирской области это не коснется.

Помимо уже привычной дезинфекции и термометрии, школам предстоит открыть эвакуационные и запасные входы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области пришли к похожему решению и сделали субботу дистанционным днем. А вот школы Омска будут работать по иному принципу: в очном формате, но в несколько смен – в две, а то и в три.

- 24 школы будут работать в одну смену, 100 городских школ перейдут на обучение в две смены и 27 школ будут работать в три смены, - привела цифры директор департамента образования городской администрации Лариса Ефимова. – Расписание составлено так, чтобы смены начинались с разных уроков.

В Санкт-Петербурге школы тоже будут использовать ступенчатый график прибытия детей. Например, первоклассники будут приходить на уроки к 7-50. А вот 11-классники смогут поспать подольше – их учебный день будет начинаться в 9-50.

Конечно, такая эквилибристика с расписанием потребует от школьной администрации немалого мастерства. Да и учителям вряд ли понравится новый график работы – при том, что детей и классов осталось столько же, окон в расписании явно будет больше.

Как будут учиться часто болеющие дети?

Многие дети осенью и зимой постоянно в соплях и часто болеют – значит ли это, что им каждый раз придется нести в школу справку об отсутствии коронавируса? Не совсем так. Напомним, что с соплями и температурой ребенку в любом случае стоит остаться дома и показаться врачу – другие инфекции никто не отменял. Но если раньше при небольшой температуре некоторые родители на свой страх и риск отправляли-таки ребенка в школу, то в новом учебном году его развернут домой сразу после проверки на входе.

Некоторые школы будут переведены на смешанное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот насморк сам по себе обычно не является симптомом коронавируса, так что в таком случае решение будет принимать школьный медик или другой ответственный за это специалист. Родителям, кстати, сообщат о проблемах со здоровьем ребенка.

Однако, даже если выздоровление затянется, неучем подросток не останется – учителя хрошо освоили удаленный формат работы, поэтому болеющему школьнику отправят специальное задание, которое он сможет сделать дома, когда почувствует себя лучше.

Как будут проходить родительские собрания?

Помимо занятий, близятся и родительские собрания! Правда, во многих учебных заведениях они пройдут онлайн. С такими рекомендациями уже выступили министерства образования во многих регионах. Впрочем, для многих мам и пап такой формат стал привычным и даже удобным, а уж родительские чаты в мессенджерах и без того есть почти в каждом классе.

А вот для первых классов школы сделают исключение и проведут собрания по старинке. В основном, это нужно для того, чтобы родители наконец-то познакомились с первой учительницей своего ребенка вживую. В конце концов, из-за ограничений и самоизоляции мало кто успел это сделать при записи в школу.

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