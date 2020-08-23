Александр Мостовой - прогноз на финал Лиги Чемпионов 2020: «Они играли и получали удовольствие, как «Бавария» сейчас»

Александр Мостовой поделился прогнозом на матч Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня в португальском Лиссабоне состоится главный футбольный вечер самого противоречивого сезона последних десятилетий - финал Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» встретится с ПСЖ. Прямую трансляцию матча 23 августа 2020 покажет Матч ТВ. Начало в 21:45.

На всём протяжении плей-офф Александр «Царь» Мостовой помогал «Комсомолке» разбираться во всех предматчевых раскладах и подоплёках. Легендарный российский игрок не мог обойти стороной и главный матч этого сезона Лиги Чемпионов.

«Обидно, что аутсайдеры проиграли так крупно»

- Перед полуфиналами я давал прогнозы, и в обоих случаях было 60 на 40 в пользу ПСЖ и «Баварии». Но с другой стороны, я не ожидал, что «Лейпциг» и «Лион» проиграют так крупно. Ясно, что уровень наших финалистов выше, но в футболе всегда есть слова «фарс» и «счастье». Ни один, ни другой аутсайдер этим не воспользовались. Их не в чем упрекнуть. Например, «Лион» по первым 20-и минутам должен был вести. Забей, и не известно, что бы там дальше было. Также у «Лейпцига» были свои шансы, которые они не реализовали, - рассказал Мостовой «Комсомольской правде».

Это я к тому, что при кажущейся лёгкости, её не было. В эмоциональном плане - да, особенно во вторых таймах. Обидно, что аутсайдеры проиграли так крупно.

«Выделяют «Баварию», но теперь у них в соперниках ПСЖ»!

- Ясно, что команды не полетят с первых минут в атаку. Этим они и отличаются. Ошибку можно и не дождаться, тем более и та, и другая команда в защите действует без ошибок. С другой стороны, наказывать всё равно надо, и «Лион» это показал, когда запрессинговал «Баварию», побежал вперёд и создал три момента.

За парижан говорят их деньги: ПСЖ за пять лет потратил сумасшедшие деньги и не выиграл ни одной Лиги Чемпионов. Но футбол так устроен: кому-то дают деньги, они их тратят, а потом говорят, что не повезло, не получилось. Последний раз ПСЖ когда в финале были? А иногда выходят в финал команды, которые не имеют таких денег. Здесь все суммы становятся условными. Но футбол давно стал бизнесом, многие люди на этом делают сумасшедшие деньги. Никуда от этого не денешься.

Отличительная черта «Баварии» - у них нет самоуверенности. Я ни в одной игре у них не заметил самоуверенности. Я знаю, что это такое, когда ты выходишь на поле и понимаешь, что выиграешь по-любому. «Бавария» играет с позиции силы, они понимают, что сильнее и эту силу немцы показывают. Это как в своё время всё выигрывала «Барселона» или сборная Испании брала всё. Они играли и получали удовольствие, как «Бавария» сейчас.

Кого-то выделять перед финалом? Все выделяют «Баварию», но теперь у них в соперниках ПСЖ! Там будет играть тройка нападающих не уровня «Лиона» или «Лейпцига», а уровня Неймара, Мбаппе и Ди Марии. Это совершенно другие скорости и исполнение. Не стал бы я говорить, что «Бавария» будет явным фаворитом. И плюс, полузащита и защита у Парижа тоже не подарок. Игра с «Лейпцигом» это показала.

Думаю, что в финале многое решит первый гол. В индивидуальном плане все футболисты и «Баварии» и ПСЖ сильные. Мбаппе, Наймар, Ди Мария, с другой стороны Левандовски, Мюллер, Гнабри. Продолжать можно бесконечно, - поделился своим прогнозом Александр Мостовой.

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