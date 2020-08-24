Гриб-мутант – лучший друг газетчика, страшная казнь, придуманная для Ефремова, "иногда банан – это всего лишь банан"

Вместо катаклизмов и грибов-мутантов СМИ пишут о судебном процессе артиста М. О. Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раньше августовская повестка СМИ была двоякого рода. В не очень приятном варианте август был отмечен разными катаклизмами. Август 1914 г. – понятно, август 1991 г. – тоже, август 1998 г. – дефолт и крах иллюзий. В новом веке таких августов тоже хватало. Пятидневная война с Грузией (08.08.08), страшные пожары 2010 г. etc.

Понятно, что при таких событиях вопрос "О чем писать и что читать?" ни перед издателями, ни перед читателями не стоит – все очевидно. Если же таких событий нет и царит отпускное расслабление – а чем-то заполнять полосы надо, всегда на выручку приходят грибы. Но не простые, а страшные грибы-мутанты, являющиеся лучшими друзьями газетчика.

Дело в том, что в августе граждане массово берут грибы, и соответственно возрастает число случаев, когда по неопытности берут грибы поганые. Кроме того, в южной России тогда являются вкусные грибы-поплавки и грибы-зонтики, с которыми, однако, схожа бледная поганка. Тоже, как говорят, вкусная, но насладиться этим вкусом можно только один раз. От смертельного яда фаллоидина нет спасения.

Но простой санпросвет скучен, поэтому, "чтобы цепляло" и в отсутствии других новостей, СМИ рассказывают про грибы-мутанты. Был благородный белый, а стал смертоносный. Ибо СМИ – предприятия с непрерывным циклом. Есть новости – нет новостей, а газета должна ежедневно занимать читателя.

Но в этом году произошло отступление от правил. Вместо катаклизмов и грибов-мутантов СМИ пишут о судебном процессе артиста М. О. Ефремова -- он по своей занимательности лучше всяких грибов. Все придумки, которые явил защитник артиста Эльман Магерран-оглы Пашаев, перечислить невозможно. Для этого потребовался бы не газетный листок, а увесистый талмуд. Остается выковыривать из булки особо вкусные изюминки.

Защитник Пашаев, не довольствуясь стандартным приемом рыночного торговца "Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем", прибег к экспертным услугам ООО "Крафт" – "динамично развивающейся производственно-коммерческой компании, основанной в 2001 г.", торгующей лабораторной мебелью, ситами лабораторными, б/у техникой, насадками для очистки каналов и другими полезными предметами.

Но в компании есть и нечто гоголевское. Возглавляет ее гендиректор Ажгибесов, а показания Пресненскому суду давал эксперт Фиалко.

Он призвал учитывать "энергетические дыры" и, напротив, "сгустки энергии", а также "спутниковые сигналы", "аэрозольные облака", "слепящие лазеры" и "вбросы отравляющих веществ через систему кондиционирования". Да и вообще "Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация – "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним", -- заключил эксперт Фиалко.

Так что если кто пьян напьется и во пьянстве своем сядет за руль, ему следует учитывать, какую опасность представляют для нетрезвого водителя сгустки энергии, аэрозольные облака и прочие неисчислимые опасности, в которых сведуще ООО Ажгибесова-Фиалки.

Подсудимый Ефремов был недоволен тем скепсисом, с которым суд отнесся к научной экспертизе, и по словам защитника, патетически его спрашивал: "Эльман, меня заказали?".

Судебный процесс вошел уже в такую фазу, когда уже можно выносить приговор одновременно гуманный и суровый. Артиста следует выпустить на свободу, однако, до конца дней своих он должен быть неотступно сопровождаем адвокатом Пашаевым, который будет ежедневно делать от имени Ефремова все новые заявления.

Правда, гуманная судья Абрамова могла бы заметить: "Страшна казнь, тобою придуманная, человече".

Защитник Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

Артист, похоже, и сам убоялся такой казни и поэтому объявил, что отказывается от услуг Пашаева: "Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и в зале я вижу смешки. Я найму других, посильнее".

Это конечно. Даже в народнической песне XIX в. поется: "Поднимется мститель суровый и будет он нас посильней". То же и с адвокатами. Нет, правда, уверенности, что артисту будет так просто отвязаться от преданного ему защитника. Пашаев уже высказывался в том роде, что так дела не делаются и, похоже, не отстанет.

Для тех же, кому надоели судебные дрязги – ведь крючкотворство и в самом деле занятие на любителя, -- в качестве августовских грибов-мутантов была предложена драматическая история с киберактивистом А. А. Навальным. Возвращаясь из села Кафтанчикова, что близ Томска, в Москву на самолете, он вдруг почувствовал дурноту, закричал и лишился чувств.

Самолет экстренно сел в Омске, киберактивиста спешно отвезли в больницу и стали проводить реанимационные мероприятия. За что прогрессивная общественность со всего мира гневно осуждала омских врачей-вредителей. Поскольку сразу было решено, что А. А. Навального отравили, а омские эскулапы не имели такой априорной уверенности и обсуждали также и другие причины: сердечно-сосудистые, эндокринологические etc.

Kиберактивиста спешно отвезли в больницу и стали проводить реанимационные мероприятия Фото: REUTERS

От которых вдруг тоже человеку может стать весьма нехорошо. Можно вспомнить, как в прошлом году известному писателю Д. Л. Быкову столь же резко поплохело при подлете к Уфе. Сейчас и он понимает, что его отравили агенты-то ли ГРУ, то ли ФСБ, но год назад он этого не понимал и был невнятен. Причем не только в переносном, но даже и в прямом смысле: замедленная речь, общее снижение бодрости. Все, что положено при микроинсульте.

Сам я восемь лет назад тоже перенес нечто подобное в самолете. То есть не кричал, не блевал, в проходе между кресел не валялся, но в Москве сел в самолет в нормальном виде, а вышел из самолета в Марселе с расстроенной речью – не мог сказать ни бе, ни ме не то, что по-французски, но даже и по-русски. Микроинсульт, как и было сказано. Правда, тогда я не слишком стремился широко афишировать случившееся – чем тут, собственно, гордиться? – поэтому мои симпатизанты, будучи не в курсе, не додумались обвинить во всем ни ФСБ, ни Сюрте женераль. Мне же по причине моего скептического склада эта версия и вовсе не приходила в голову. Гипертонии в сочетании с самолетной декомпрессией вполне достаточно и без всяких спецслужб.

Хотя это и давняя советская традиция. Человек в звании члена ЦК и уж тем более – члена Политбюро – не может просто захворать. Углубленные эксперты, пикейные жилеты тож сразу понимают, что дело нечисто -- и тут либо козни иностранных разведок, либо страшные тайны Кремля. Очевидно и сейчас Д. Л. Быков в ранге члена ЦК, а А. А. Навальный и вовсе – члена Политбюро, и такие люди просто так не болеют.

Но я ни до Политбюро, ни даже до ЦК рылом не вышел, экстренные самолеты за мною не слали и не будут слать, так что мне позволительно рассуждать в духе венского профессора Фрейда – "Иногда банан – это всего лишь банан".