"Нечего выносить было": похороны Легкоступовой обернулись грандиозным скандалом

Похороны Валентины Легкоступовой организовывали самые близкие певице люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны Валентины Легкоступовой, прошедшие на Троекуровском кладбище 20 августа, закончились грандиозным скандалом. Поклонники певицы возмущены поступком родственников артистки. Родня, по мнению фанатов, лишила исполнительницу хита "Ягода-малина" последних аплодисментов.

Похороны Валентины Легкоступовой организовывали самые близкие певице люди - мать и дети. Вдовца Юрия Фирсова не пригласили, хотя тот все равно приехал проститься с женой. Но на отпевание и кремацию его так и не пустили, как и поклонников звезды. Мужчина разрыдался, упав на гроб, и сказал свое последнее "Прости" жене во время церемонии прощания.

Трагически скончавшуюся вокалистку хоронили в гробу белого цвета из твердых пород дерева. На одну только домовину пришлось потратить не менее 400 тысяч рублей. К этой стоимости необходимо прибавить расходы на внутреннюю отделку, подушки, цветы и покрывало. В результате сумма набегает немаленькая, заявил агент ритуальных услуг Вячеслав Ребров.

"Средняя стоимость подобного гроба на похоронах представительского класса - а похороны такой звезды, как Валентина Легкоступова, безусловно, относятся именно к этой категории, составляет один миллион рублей. Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом", - цитирует эксперта похоронного дела Собседник. Ru.

После церемонии прощания, где собравшиеся имели возможность подойти к гробу исполнительницы, фанатов попросили покинуть зал. Около часа они ждали у траурного зала, но назад их уже не пригласили. Но, что ужаснее всего, по словам собравшихся, к ним не вынесли гроб с усопшей. Повсюду слышались реплики, что похоронили певицу "не по-людски". "Это не по-людски! - возмущалась публика. - Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?".

Певица Азиза попыталась оправдать близких людей покойной. Она пояснила, что всему виной были технические моменты и ограниченные финансы. "Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной", - сказала артистка.

Певица заявила, что похороны дорого обошлись родне Легкоступовой. Каждая минута аренды зала стоила немалых денег.

Певица Наталья Штурм также попыталась успокоить возмущенных фанатов покойной артистки. "В зале были только близкие люди или те, с кем она работала, встречалась на гастролях и так далее. А также ее ближайшие родственники, тетя, мама, дочь, сын и некоторые приближенные к семье люди. И специально закрыли двери для того, чтобы туда никто не мог попасть в этот момент, когда шло отпевание", - цитирует ее 5-tv.ru.

Штурм пояснила, что сам по себе процесс кремации не предполагает никакого выноса гроба. "Что касается дальнейшего, то выносить-то что было, можно спросить? Нечего выносить было. Все, гроб уехал вниз и закрылись ворота… Створки закрылись - все, и мы все пошли к выходу", - рассказала она.

Она отметила, никто не делал похороны Легкоступовой закрытыми. Поклонники имели возможность проститься с артисткой на панихиде - до отпевания. "А по поводу того, что не было аплодисментов, мы аплодировали очень долго, стояли, на поминках. Это были искренние с любовью аплодисменты нашей коллеге", - резюмировала Штурм.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации на 55-м году жизни, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился третий муж певицы Юрий Фирсов. Она увезла супругов в наркоклинику. Но там звезда впала в кому. Ее госпитализировали в больницу с отеком мозга, сделали трепанацию черепа и подключили к аппарату ИВЛ. Однако из комы звезда не вышла.