Юлика надо «расколдовать»

Для мальчика, который готовится вступить в жизнь, каждый день без занятий – это упущенная возможность в будущем

Юлику Сенцову шесть лет. Внешне он не отличается от других детей. Мама говорит – самостоятельный. Ну, да. Сам ест, одевается-раздевается, даже маме помогает - развешивает постиранное белье. Но говорит мало, односложными фразами. Выразить свои мысли получается плохо. «Хочу кушать!», «Хочу пить!», «Включи машинку!» Это максимум. При том у него хорошая память, уже в два года он знал все цифры, без ошибок считал до ста и узнавал все буквы. Но сегодня он не играет с другими детьми, молчит. Словно о чем-то постоянно думает.

Беременность его мамы была очень сложной. Из-за сильного кровотечения она долго лежала на сохранении. После срочного кесарева сечения мальчик появился на свет почти на 2,5 месяца раньше срока.

- Я смогла увидеть сыночка только на третий день после родов. Он не мог сам дышать. У младенца началась желтуха и пневмония, - вспоминает мама.

Почти месяц врачи боролись за жизнь малыша. Выписали с диагнозом «Гипоксическое ишемическое поражение мозга». До полутора лет Юлиан развивался как все дели, лишь с небольшим отставанием. Но после прививки ему стало плохо и все, чему он учился вместе с мамой, пошло прахом.

- Юлиан стал прихрамывать, бояться горшка и вообще всего нового, - с горечью вспоминает мама.

Врачи поставили ему диагноз «последствия перинатального поражения ЦНС, ДЦП».

- Если с ним не заниматься, Юлик словно становится на паузу. Например, может часами крошить хлеб или рвать бумагу, - переживает мама.

Как лечить мальчика, в котором застыла жизнь?

Все изменилось, когда он начал заниматься в инклюзивном центре. Массажи, адаптивная физкультура, занятия с нейропсихологом, дефектологом и логопедом словно пробудили в нем жизнь. Он стал лучше контролировать себя, в лексиконе появилось больше слов. Мама счастлива. Но продолжать занятия они не могут. Семья небогатая, месячный интенсив для Юлиана стоит 200 тысяч рублей. И бросить нельзя. Для мальчика, который готовится вступить в жизнь, каждый день без занятий – это упущенная возможность в будущем.

Помогите!

Звоните: +7 (926) 941 96 62 Виктория, куратор семьи

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