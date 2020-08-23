В Минске вновь собираются протестующие: МВД выпустило предупреждение

За полчаса до начала акции людей было значительно меньше, чем было неделю назад Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 23 августа, в Минске снова начинается акция оппозиции. Министерство внутренних дел Белоруссии уже обратилось к протестующим перед началом марша и предупредило о противозаконности проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в минувшую субботу, 22 августа, в ходе акции «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» правоохранители задержали 26 граждан за совершение административных правонарушений.

Флаги сторонников и противников Лукашенко на одном транспоранте Фото: Александр КОЦ

За полчаса до начала акции людей было значительно меньше, чем было неделю назад. Об этом рассказал спецкор «КП» Александр Коц, находящийся на месте событий.

«Что хотелось бы сказать? … Я помню, что в этом месте на Октябрьской площади в прошлое воскресенье я вышел на перекресток, посмотрел назад, там было людей до горизонта просто, яблоку негде упасть. Налево по проспекту – до горизонта, направо по проспекту – тоже до горизонта. Ну а сейчас даже проезжая часть не перекрыта, и людей не так много двигается в сторону площади Независимости», - сообщил наш спецкор.

В Минске вновь собираются протестующие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отметим, что сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком, потому что близлежащие станции метро закрыты на вход и выход.

- Сама площадь Независимости пустая. Люди остановились перед ней, образовали вот такой полукруг, скандируют лозунги. Людей не очень много. Здесь ждут подхода основных колонн, которые вроде как должны подойти, во-первых, из регионов, во-вторых, с заводов. И дальше что будет, никто не знает. При этом сейчас слышно, как милиция предупреждает о том, что эта акция несанкционирована, что люди нарушают общественный порядок. В прошлое воскресенье не было видно силовиков вообще, а сейчас вокруг, за зданием правительства, с другой стороны, во дворах довольно много силовиков, ОМОНа, внутренних войск, - добавил Александр Коц.

Сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком Фото: Святослав ЗОРКИЙ