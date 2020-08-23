Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

В Минске вновь собираются протестующие: МВД выпустило предупреждение

Что происходит в преддверии марша оппозиции в белорусской столице
Александр КоцАлександр КоцАлександрКоц
Комментарии (4)Комментарии (4)
За полчаса до начала акции людей было значительно меньше, чем было неделю назад

За полчаса до начала акции людей было значительно меньше, чем было неделю назад

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 23 августа, в Минске снова начинается акция оппозиции. Министерство внутренних дел Белоруссии уже обратилось к протестующим перед началом марша и предупредило о противозаконности проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в минувшую субботу, 22 августа, в ходе акции «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» правоохранители задержали 26 граждан за совершение административных правонарушений.

Флаги сторонников и противников Лукашенко на одном транспоранте

Флаги сторонников и противников Лукашенко на одном транспоранте

Фото: Александр КОЦ

За полчаса до начала акции людей было значительно меньше, чем было неделю назад. Об этом рассказал спецкор «КП» Александр Коц, находящийся на месте событий.

«Что хотелось бы сказать? … Я помню, что в этом месте на Октябрьской площади в прошлое воскресенье я вышел на перекресток, посмотрел назад, там было людей до горизонта просто, яблоку негде упасть. Налево по проспекту – до горизонта, направо по проспекту – тоже до горизонта. Ну а сейчас даже проезжая часть не перекрыта, и людей не так много двигается в сторону площади Независимости», - сообщил наш спецкор.

В Минске вновь собираются протестующие

В Минске вновь собираются протестующие

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отметим, что сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком, потому что близлежащие станции метро закрыты на вход и выход.

- Сама площадь Независимости пустая. Люди остановились перед ней, образовали вот такой полукруг, скандируют лозунги. Людей не очень много. Здесь ждут подхода основных колонн, которые вроде как должны подойти, во-первых, из регионов, во-вторых, с заводов. И дальше что будет, никто не знает. При этом сейчас слышно, как милиция предупреждает о том, что эта акция несанкционирована, что люди нарушают общественный порядок. В прошлое воскресенье не было видно силовиков вообще, а сейчас вокруг, за зданием правительства, с другой стороны, во дворах довольно много силовиков, ОМОНа, внутренних войск, - добавил Александр Коц.

Сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком

Сегодня добраться к площади Независимости в Минске можно только наземным транспортом либо пешком

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О РАЗНОМ

Рекомендуемые