Промоутер Хрюнов рассказал о том, что помогло победить Александру Поветкину

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC, одержав победу над великобританцем Диллианом Уайтом. В четвёртом раунде россиянин дважды оказывался на настиле ринга, но в пятом перевернул ход боя одним апперкотом, отправив соперника в жесточайший нокаут.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о бое и признался, что имя и величие Александра Поветкина уже внесено золотыми буквами в историю мирового бокса:

- Когда бойцы выходили на арену, у меня неожиданно возникла мысль, что сегодня сгорит дом Эдди Хёрна - очень много огня было в этот боксёрский вечер и совершенно ненужного антуража.

Действительно, много сил и средств вложили в победу Диллиана Уайта, забыв о том, что бокс - это не шутка. Получается, забыли о самом главном, - прокомментировал антураж боя Владимир Хрюнов.

Начало самого поединка шло под контролем Диллиана Уайта. Дважды британцу ямайского происхождения удалось отправить Поветкина в нокдаун, и это стало самым пиковым и близким моментом к победе Диллиана Уайта в этом бою. Хрюнов объяснил, почему Уайт не сумел дожать «Русского Витязя» и одержать победу в бое за временное чемпионство:

- Психосоматика: сказалось всё, что окружало этот бой. Когда тебе каждый говорит, что ты не просто аутсайдер, а в четыре раза меньше имеешь шансов, чем твой соперник. Очевидно, оказывалось психологическое давление. Плюс, Александр медленно вкатывается в сам бой, это психологическая специфика.

После нокдаунов Александра было тяжёлое сердце. Очевидно было, что он не видел этих ударов, это были домашние заготовки, но Диллиану Уайту просто не хватило опыта для развития успеха. Может, стоило бы стартовать резче в такой ситуации, когда соперник потрясён. Плюс, Уайт - трусишка зайка серенький, который сосредоточился на внешнем виде себя и команды, а бойцовского духа-то и не набрался.

Владимир Хрюнов также рассказал, чего стоит ждать от Александра Поветкина в ближайшем будущем, и что победа в Великобритании над Диллианом Уайтом значит для российского чемпиона:

- Я давал вам интервью и статья называлась «Уайта никогда так сильно не били, как ему достанется от Поветкина». Мы с вами оказались провидцами.

Александру нужно отдохнуть, а нам скинуться и приобрести машину времени. Желаю Поветкину набрать форму, как несколько лет назад. Тем более, что сейчас он на вершине и есть мотивация. Главное - избежать травм.

Мы сейчас говорим о великом человеке. То, что сделал Поветкин вчера, обеспечило ему место во всемирном Зале боксёрской славы. Его имя большими золотыми буквами вписано в историю мирового бокса.

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