Русские в НХЛ: Овечкин вылетел, Радулов и Гурьянов тащат «Даллас»

Андрей Василевский защищает ворота "Тампы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Тампа», за которую выступают вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, в четвертьфинальной серии Восточной конференции обыграла «Коламбус» (4-1 в серии). В решающем, пятом матче серии именно Кучеров сделал три голевые передачи и побил клубный рекорд по очкам в плей-офф.

А пока «Тампа» ждет начала своей полуфинальной серии с «Бостоном», все говорят о другой «русской» команде в НХЛ - «Далласе», за которую играют тоже три россиянина. Это вратарь Антон Худобин, который подвинул из рамки самого Бишопа, плюс два форварда Александр Радулов и молодой Денис Гурьянов. Сегодня восхищаются Радуловым, который в первом матче ½ финала с «Колорадо» (5:3) забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Причем, его вторая шайба оказалась в итоге победной.

Теперь североамериканские хоккейные обозреватели пишут, что «Русские снова тащат «Даллас», вспоминая, как блистал в четвертьфинале Гурьянов. В шестом матче против «Калгари» (7:3) 23-летний форвард забросил сразу четыре шайбы!!! Этот «покер» стал первым в истории «Далласа» в плей-офф, вторым для новичка лиги в плей-офф, и первым русским покером в истории НХЛ!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус ударил по шайбе: В нескольких клубах хоккеисты массово заболели COVID-19

Больше всех зараженных выявили в омском «Авангарде» (подробности).