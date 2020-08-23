"Я лишилась возможности дважды иметь ребенка": вдова Табакова сделала откровенное признание

Актриса Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина два года назад похоронила своего знаменитого мужа Олега Табакова. Во всех интервью она говорит, что по сей день не оправилась от невосполнимой потери. Вдова не скрывает, что тяжело переживает уход близкого человека. А на днях решилась на признание. Оказывается, у них с Олегом Павловичем могло быть больше детей.

Каждый по-своему переживает смерть близких. Кто-то от отчаяния начинает пить, кто-то теряет интерес к жизни, кто-то находит утешение в молитвах. Марина Зудина нашла свое спасение после смерти Олега Табакова в работе.

Чтобы заглушить боль потери, актриса вновь вернулась в кино. После долгого перерыва она появилась в сериале Константина Богомолова "Содержанки", где снялась в весьма откровенных сценах. Звезду после этого буквально засыпали вопросами. Мол, чтобы на это сказал Олег Павлович. Артистка в ответ вспоминает забавный случай. Когда однажды она спросила у мужа про очередное платье, то услышала: "Марина, мне нравится, когда ты раздета, а не одета". Табаков как никто другой умел ценить женскую красоту.

Когда он познакомился с юной Мариной, то был женат на Людмиле Крыловой. 10 лет актер скрывал отношения с Зудиной, но все-таки решил уйти из семьи ради любовницы, которая на тот момент была на шестом месяце беременности.

"Наверное меня многие осудят. Я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала, я лишилась возможности дважды иметь ребенка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор", - призналась вдова в фильме "Олег Табаков. Что останется после тебя".

54-летняя актриса призналась - она сделала аборты во время романа с Табаковым. "Если бы я очень хотела родить, я бы несмотря ни на что родила, но я не была готова. Я никогда не ставила никому условия и не боролась", - добавила актриса.

Сейчас артистка все свое время уделяет детям, хотя старший Павел давно живёт отдельно. Но когда он приходит в гости, то, по словам Зудиной, она видит трепетное отношение сына к младшей сестре Маше. Наследники Табакова мечтают сохранить добрую память об отце.

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