Сергей Лавров: Белорусский народ сам решит, как ему выходить из ситуации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Выступая на образовательном форуме для молодых лидеров «Территория смыслов», глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал самую горячую тему последних недель — ситуацию в Белоруссии. Где, напомним, продолжаются массовые митинги недовольных результатами президентских выборов, прошедших 9 августа. Приводим главные тезисы Сергея Лаврова.

О выходе из кризиса

Мы исходим из того, что не надо навязывать [Республике Беларусь] какие-либо рецепты. Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. О программе белорусской оппозиции Там много интересного: выход из ЕврАзЭс, из ОДКБ, из Союзного государства… белорусизация жизни за счёт внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык.

Об угрозе майдана

Я думаю, явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю: не всем это нравится и есть желающие нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, сделать насильственным, спровоцировать кровь, перевести всё в украинский сценарий [по образцу киевского майдана 2013-14 годов — ред.]

О главном оппозиционере

Видимо, ей [Светлане Тихановской] не разрешили успокоиться, она стала делать политические заявления, причем жестко, требуя продолжать забастовки и протестные акции. Характерно, она все чаще делает заявления не на русском, не на белорусском, а на английском… Возможно, цель этого — убедить западные страны продолжить влиять на ситуацию.

О жажде крови

Некоторым белорусским оппозиционерам, живущим на Западе и оттуда пытающимся влиять на происходящее, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы была спровоцированная реакция белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают, не вмешиваются в проведение мирных демонстраций... Мы считаем такое [поведение оппозиции] преступным.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии происходят массовые митинги: как сторонников, так и противников действующего президента Александра Лукашенко. Ряд европейских лидеров заявили о непризнании итогов выборов. В свою очередь, Россия призывает к мирному разрешению внутриполитического кризиса в стране.

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