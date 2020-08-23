Политолог: Лукашенко не обратит внимание на заявление Зеленского

Владимир Зеленский дал совет Александру Лукашенко Фото: EAST NEWS

Владимир Зеленский в интервью Euronews предложил Александру Лукашенко провести новые выборы с привлечением международных наблюдателей.

«И после такого результата вопросов бы не было ни у кого!» - подчеркнул лидер незалежной.

Глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал для «КП» заявления украинского президента.

- Денис Олегович, почему Зеленский предложил соседу провести новые выборы именно сейчас, а не неделю, или две недели назад — когда все в Белоруссии бурлило?

- Привязываться к временному фактору не стоит. Украина настолько зависит от европейских партнеров и от их официально высказанного мнения, что Зеленскому волей-неволей приходится подыгрывать им.

Лукашенко не воспользуется советом коллеги. Фото: EAST NEWS

- Но сразу то после выборов заявлений не звучало, они начались позже...

- Украинскому президенту надо стараться делать свои заявления строго в контексте той политической линии, которую проводят по отношению к нынешнему руководителю Белоруссии лидеры основных западных стран. Линии, от которой Киев не может сделать шаг вправо или влево. Конечно, в первую очередь я имею ввиду основных игроков в Евросоюзе.

- То есть это практически ритуальное заклинание в общем хоре?

- Придавать большое значение заявлениям нынешнего лидера Украины нет большого смысла. Они ни к чему не обязывают ни его самого, ни того, к кому заявление обращено.

- Но отношения Киева и Минска подпортить могут?

- На украинско-белорусские отношения в данный момент они повлиять не могут. Мне кажется, Лукашенко сейчас просто не до того. А вот встреча у них с Зеленским запланирована, и вряд ли ее будут отменять.

- Но ведь до выборов лидер Белоруссии не раз подчеркивал партнерские, даже теплые отношения как с Украиной так и с ее лидером?

- Теплые? А почему же тогда 32 человека из России, которых в Минске называли боевиками ( как и в Киеве), через несколько дней после того, как выборы состоялись, отправили не в Киев, который требовал их выдачи, а в Москву?

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