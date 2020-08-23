Как выживает кино в период эпидемии: Китай крутит «Гарри Поттера» и «Интерстеллар», в России выходит премьера с Михаилом Ефремовым

Если в Китае перезапустили в прокат «Гарри Поттера» и«Интерстеллар», то в России сделали ставку на мелодрамы и Михаила Ефремова

Пандемия коронавируса изменила не только реальность, но и киномир. Съемки крупных проектов переносились, потом сворачивались премьеры, и в итоге, когда кинотеатры смогли работать в ограниченном режиме, на экраны пошло то, что «есть под рукой». И в России, и за рубежом. Мы обсудили проснувшуюся индустрию со специалистом по кинопрокату Александром Нечаевым.

КИТАЙ: «Гарри Поттер» и «Интерстеллар»

Первый фильм по книге Джоан Роулинг с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли был снятый в 2001 году

В Китае пошли особым путем — и перезапустили в прокат франшизу о Гарри Поттере. У нас этим грешит один телеканал, на котором можно почти каждый день наблюдать разные части картин про волшебника. В Поднебесной во время эпидемии в кино в версиях 3D и 4К вышел «Гарри Поттер и Философский камень» — первый фильм по книге Джоан Роулинг с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, снятый в 2001 году, — и стал лидером проката (за уикенд показ собрал 13,6 миллионов долларов, то есть чуть больше 1 миллиарда рублей), собрав рекордную с момента закрытия кинотеатров сумму.

Для примера, топовая премьера в Китае обычно собирает порядка 200 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей) за выходные.

Помимо «Гарри Поттера, в китайских кинотеатрах повторяют фантастический блокбастер «Интерстеллар», военную драму «1917» и комедию «Плохие парни навсегда».

Главные роли в «Доводе» сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон

Александр Нечаев, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика»: «Не сказать, чтобы эти старые фильмы имели рекордные сборы. Это делается не от хорошей жизни, конечно. Есть студийный контент, который производят топ-5 ведущих кинокомпаний мира, они удовлетворяют запросы массовой аудитории. И все они из-за пандемии отложили премьеры на вторую половину года — ближайшим крупным релизом станет «Довод» Кристофера Нолана. Но до того, как он выйдет, все спасаются чем могут. В частности, «Гарри Поттер» и «Звездные войны» — продукты б/у, суррогатные блокбастеры. Определенную часть зрителей они привлекают, да, но все понимают, что это вынужденная мера, которая мегасборов не принесет».

РОССИЯ: ставка на мелодрамы и Михаила Ефремова

Вырезать сцены с участием Ефремова из «Вратарей Галактики» производители не будут

У нас с большим отрывом от конкурентов идет фильм «Гренландия» с Джерардом Батлером в главной роли — про семью, выживающую в условиях мировой катастрофы. Картина уже стала лидером проката девяти стран — Тайвань, Сингапур, Швеция, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Эстония, Латвия и Литва.

Количество зрителей стабильно растет

«Гренландия» стала лидером проката девяти стран

Из российских фильмов на экранах идут мелодрамы «Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли и «Тень звезды» — с Павлом Прилучным и Кириллом Нагиевым. Обе картины, как показывает статистика Фонда кино, зритель смотрит не слишком охотно. Даже повтор «Начала» Кристофера Нолана собирает больше.

При этом динамика вала зрителей, согласно статистике, уверенно растет.

А на конец августа запланирована премьера высокобюджетного космического боевика "Вратарь Галактики".

В картине Джаника Файзиева, посвященной межгалактическим соревнованиям по космоболу, снялись Евгений Миронов, Мария Лисовая, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и печально известный Михаил Ефремов. После смертельного ДТП актер находится под домашним арестом и судом, однако производители картины дали понять, что вырезать сцены с его участием из фильма не собираются. По иронии судьбы, во "Вратаре Галактики" актеру досталась роль сотрудника полиции.

Александр Нечаев, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика»: «У нас ровно та же ситуация, что и во всем мире. Все предпочитают крупный американский контент, а его в августе нет. Поэтому в России спасаются проектами независимых студий. В основном это жанровые истории — триллеры, боевики. Фильмы, у которых сегментов аудитории много меньше. Производители крупного российского контента тоже не рискуют: в стране открыто не больше 30% кинотеатров, во многих регионах власти не дают добро на открытие кинотеатров, поэтому рисковать никто не хочет. Крупные бюджеты тоже необходимо отбивать. Так что сейчас в прокат выходят не самые великие с точки зрения бюджета российские фильмы. И аудитория реагирует не очень бурно. Если сравнивать с обычным августом, то вал зрителей, по нашим оценкам, будет не больше 20% от стандартного. Если обычный уикенд — это 2—2,5 миллиона зрителей, то сейчас эта цифра не дотягивает до 100 тысяч человек. Что связано и с ограничением на продажу билетов, и с тем, что крупные регионы, в которых живут миллионы людей, до сих пор закрыты для кинопроката».

США: «Спутник» с Бондарчуком собрал 14 тысяч долларов

Короли киноконтента, отложив большинство крутых премьер («Форсаж», «Бэтман», «Мулан», «Не время умирать» про Джеймса Бонда и т.д.), после длительного простоя аккуратно продолжают съемки крупных проектов («Матрицу-4» доделывают в Берлине). И крутят...наш ответ «Чужому» — фильм «Спутник», спродюсированный в том числе Федором Бондарчуком, показанный на российских онлайн-платформах и проданный сервису Amazon Prime — с Петром Федоровым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.

Фильм «Спутник» - наш ответ «Чужому»

За один уикенд в США «Спутник» (с бюджетом 190 миллионов рублей) собрал в американском прокате 12 тысяч долларов (почти 900 тысяч рублей).

Больше всего зрители и крупные игроки рынка ждут премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» — шпионского триллера с бюджетом около 200 миллионов долларов (почти 15 миллиардов рублей) и Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Если запуск премьеры пройдет успешно, это даст надежду на хотя бы частичную реанимацию индустрии и минимальный вал больших качественных кинопроектов. В России «Довод» выходит 3 сентября.