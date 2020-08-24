Анекдоты: Олигарх - это человек, у которого возможностей много, а желаний мало, потому что почти все они уже исполнились

- Квартиру не купил еще?
- Не, снимаю.
- Не женился еще?
- Не, снимаю.
* * *
- А я себе на днях айфон купила!
- И как? Не комплексуешь, что телефон умнее хозяйки?
* * *
Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что Ира его не дождалась!
* * *
В магазине:
- Мальчик, а ты уверен, что мама тебе сказала купить именно четыре килограмма конфет и триста граммов картошки?
* * *
Некоторые люди едут в спортзал на машине, чтобы там походить на беговой дорожке и заплатить за это деньги.
Где логика?!
* * *
Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права в 1861 году.
* * *
- Ты бы хотел быть солнцем в моей жизни?
- Ну да. Я не против.
- Тогда держись от меня на расстоянии 149,6 миллиона километров!
* * *
Жена жалуется мужу:
- Ну что это мы с тобой сидим дома, никуда не ходим. Вон сосед свою жену водит и в театр, и в музей...
- Нет проблем, дорогая. На фигурное катание пойдешь?
- Ой, правда?! А кто выступает?
- ЦСКА - «Динамо».
* * *
Интересно, почему это голые женщины никогда не выглядят глупыми?
* * *
Кредитные каникулы - эта такая ситуация в ипотеке, при которой люди кайфуют, пьют, жрут, а квартиру банку отдают только через полгода.
* * *
Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать.
* * *
Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия по привычке убрала этот пакет в пакет с пакетами.
* * *
- Знаешь, Оля, мне тебя очень не хватает! Придется, наверное, еще одну бабу завести…
* * *
- Дорогая, - говорит муж жене, - мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!
- Оставь, это мой!