Анекдоты: Олигарх - это человек, у которого возможностей много, а желаний мало, потому что почти все они уже исполнились

- Квартиру не купил еще?

- Не, снимаю.

- Не женился еще?

- Не, снимаю.

* * *

- А я себе на днях айфон купила!

- И как? Не комплексуешь, что телефон умнее хозяйки?

* * *

Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что Ира его не дождалась!

* * *

В магазине:

- Мальчик, а ты уверен, что мама тебе сказала купить именно четыре килограмма конфет и триста граммов картошки?

* * *

Некоторые люди едут в спортзал на машине, чтобы там походить на беговой дорожке и заплатить за это деньги.

Где логика?!

* * *

Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права в 1861 году.

* * *

- Ты бы хотел быть солнцем в моей жизни?

- Ну да. Я не против.

- Тогда держись от меня на расстоянии 149,6 миллиона километров!

* * *

Жена жалуется мужу:

- Ну что это мы с тобой сидим дома, никуда не ходим. Вон сосед свою жену водит и в театр, и в музей...

- Нет проблем, дорогая. На фигурное катание пойдешь?

- Ой, правда?! А кто выступает?

- ЦСКА - «Динамо».

* * *

Интересно, почему это голые женщины никогда не выглядят глупыми?

* * *

Кредитные каникулы - эта такая ситуация в ипотеке, при которой люди кайфуют, пьют, жрут, а квартиру банку отдают только через полгода.

* * *

Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать.

* * *

Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия по привычке убрала этот пакет в пакет с пакетами.

* * *

- Знаешь, Оля, мне тебя очень не хватает! Придется, наверное, еще одну бабу завести…

* * *

- Дорогая, - говорит муж жене, - мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!

- Оставь, это мой!