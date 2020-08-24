За турами с кэшбеком выстроилась онлайн-очередь

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За первые дни работы портал мирпутешествий.рф посетили сотни тысяч человек. Это специальный ресурс, организованный Федеральным агентством по туризму. На нем можно выбрать тур по России с кэшбэком. Главное условие возврата - покупка должна быть оплачена картой «Мир», а ее нужно заранее зарегистрировать на сайте privetmir.ru. Проект продлится в течение недели – с 21 по 28 августа. Но многие россияне не стали ждать.

- Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 млн рублей, - сообщила днем в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, к тому времени портал посетили более 200 тысяч человек. А к концу дня ожидалось, что число достигнет полумиллиона. Эти данные подтвердили в компании-провайдере Ngenix (сходит в группу «Ростелеком»), которая обеспечивает доступность портала.

- Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванных активной работой других партнеров проекта. В случае резкого увеличения нагрузки на веб-ресурс трафик пользователей будет распределен между узлами платформы, находящимися в каждом федеральном округе РФ. Дополнительные механизмы оптимизации изображений позволят значительно ускорить скорость загрузки веб-страниц на мобильных устройствах пользователей в любой точке страны, - заверили в пресс-службе Ngenix.

Фото: Shutterstock

Откуда такой ажиотаж? Неужели все так соскучились по путешествиям? «Комсомолка» отвечает на основные вопросы, которые могут возникнуть у туристов.

Что такое «мирпутешествий.рф»?

Это ресурс, организованный Федеральным агентством по туризму. На нем можно выбрать тур, в который можно отправиться, начиная с 22 августа. И получить кэшбек до 15 000 рублей от стоимости при оплате картой «Мир». Напоминаем: важно перед этим обязательно зарегистрировать карту в программе лояльности на сайте privetmir.ru.

С чего вдруг такой аттракцион щедрости?

Беспрецедентную программу поддержки внутреннего туризма запустило правительство. Это одна из мер, которая должна смягчить последствия пандемии коронавируса для бизнеса и граждан.

- Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства, - считает глава Ростуризма Зарина Догузова. - Мы подготовили 700 тысяч самых разных туров по всем регионам России: от Калининграда до Владивостока.

Те, кому не нужен берег турецкий, смогут посетить любой российский курорт с большой скидкой. В проекте участвуют тысячи туроператоров и отелей по всей стране. Вернуть можно от 5 до 15 тысяч рублей (в зависимости от стоимости турпакета).

Главное – совершить покупку в период с 21 по 28 августа. И обязательно расплатиться на сайте туроператора-партнера проекта заранее зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир». Иначе кэшбек не получите.

- Мы создали платформу по прямому зачислению кэшбэка, которая является основой нашей программы лояльности, - говорит Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир». – Достаточно один раз зарегистрировать карту в программе, чтобы потом возврат начислялся на нее автоматически. Стать участниками проекта и вернуть часть стоимости тура могут жители любого региона нашей страны.

Как это сделать?

Все довольно просто. Вот пошаговая инструкция, как сэкономить на отдыхе в ближайшие месяцы:

1. Оформите карту платежной системы «Мир», если у вас ее еще нет. Ее выпускают все крупные банки страны. Но сроки могут отличаться. Лучше уточнить в своем банке.

2. Зарегистрируйтесь в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru. Это важно. Иначе кэшбек не получите.

3. До 28 августа включительно зайдите на официальный сайт программы – мирпутешествий.рф. Выберите подходящий вам тур и оплатите его полную стоимость на сайте туроператора. Лучше не тянуть до последнего.

4. Возврат части средств зачислится на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Можно поехать куда угодно?

Список вариантов путешествий по всей стране очень большой. Их можно детально посмотреть на сайте. Есть лишь несколько регионов, для которых возврат можно получить только на поездки после 1 октября. Это очень популярные у туристов направления: Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ставропольский край. Но туры по ним тоже нужно купить не позднее 28 августа.

А если мне не нужны услуги туркомпании?

Можно покупать не только турпоездки, но и просто проживание в гостинице. Главное – перейти на сайт туроператора или гостиницы с официального портала мирпутешествий.рф и оплатить картой «Мир». Тогда система зафиксирует, что вам положен кэшбек.

Есть ли ограничения по срокам или стоимости поездки?

В отпуск нужно съездить до 20 декабря этого года. Минимальный срок путешествия - 5 дней (4 ночи). Количество туристов не ограничено. Минимальная сумма бронирования – 25 тысяч рублей. Верхняя граница не предусмотрена. Еще раз напоминаем – оплатить тур нужно обязательно картой «Мир», предварительно зарегистрированной в программе лояльности (privetmir.ru). При других способах оплаты получить компенсацию невозможно.

Какой кэшбек полагается?

Сумма зависит от цены тура. Вот наглядная таблица, из которой вы поймете, на какой кэшбек сможете рассчитывать.

Стоимость путевки

Сумма возврата

От 25 000 до 49 999 рублей

5000 рублей

От 50 000 до 74 999 рублей

10 000 рублей

От 75 000 рублей и выше

15 000 рублей

Деньги вернутся на карту в течение пяти рабочих дней после покупки.

Остались вопросы?

Их можно задать по номеру горячей линии 8 800 550-83-22

Или на официальном сайте программы – мирпутешествий.рф