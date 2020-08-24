Упала с пяти километров и... выжила!

Девушка, сидевшая в хвостовой части самолета выжила после крушения, упав с огромной высоты. Фото: Shutterstock

В те дни автор этих строк находился неподалеку от Владивостока, и, может быть, именно поэтому удалось узнать подробности катастрофы, о которой в столичной прессе промелькнуло лишь несколько строк.

Средь бела дня и при отличной видимости бомбардировщик Ту-16К, незадолго до того взлетевший с военного аэродрома в Завитинске, при наборе высоты врубился в пассажирский Ан-24. Высота - 5220 метров. Остановившиеся часы командира пассажирского самолета показывали 15 часов 21 минуту. От столкновения оба самолета рассыпались в воздухе. Погибли 25 пассажиров Ан-24, в том числе ребенок, и все 11 человек обоих экипажей.

Но один человек остался жив!

…У этой пары было свадебное путешествие. Володя Савицкий, студент медвуза в Благовещенске, и Лариса Андреева, тогда уже тоже Савицкая, студентка пединститута, недавно поженились и в августе выбрались к морю. Ей 20 лет, ему - 19. Володя во Владике подарил жене часики «Чайка» с красивым позолоченным браслетом… Лариса на них то и дело поглядывала.

Свободные места в салоне были, и Лариса спросила стюардессу, нельзя ли пересесть в хвост самолета, к иллюминатору. Им разрешили. На новом месте она даже не пристегнулась, сразу уснула. Ее встряхнул мощный удар и сразу понеслись отчаянные крики и вой… Володя рядом, лицо в крови… Она сразу поняла, что он мертв. А самолет падал. Вернее, падала его хвостовая часть, и это падение, сопровождаемое страшным гулом ветра, было неровным: девушку, вцепившуюся в кресло, прижимало к креслу с огромной силой… В иллюминатор видела облака, потом плеснуло зеленым пламенем тайги. И почти сразу - жуткий удар. Она лишилась сознания.

Володя и Лариса Савицкие.

Эксперты потом установили, что падение с высоты в 5 с лишним километров продолжалось 8 минут. И что хвостовая часть самолета падала по очень сложной траектории - где-то тормозилась, где-то парашютировала, не просто как тяжелый кусок металла. Это замедлило скорость падения и спасло жизнь Ларисы Савицкой.

Она очнулась по-прежнему в кресле глубоким вечером. Стрелки ее «Чайки» исправно скользили по циферблату. Она посидела не двигаясь, чувствуя нарастающую боль во всем теле и боясь открыть глаза… Потом произнесла, отчего-то негромко: «Есть кто живой?» Но тихо, только комары гудели вокруг.

Было холодно, всего градусов 8 тепла, шел мелкий и частый дождь, легко одетая девушка промокла насквозь, однако нашла в себе силы, поднялась, превозмогая дикую боль. Убедилась, что оказалась в таежной глуши. Но обнаружила старую, заросшую травой колею, оставленную когда-то тяжелыми грузовиками, и лужу в ней. Пить безумно хотелось и она напилась из лужи. Собрала горсть ягод, а есть не смогла, зубы были разбиты.

А дальше она повела себя как человек, твердо решивший выжить. Подобрала кусок обшивки самолета и соорудила над своим креслом нечто вроде навеса - накрыться от дождя. От комаров натянула на голову полиэтиленовый пакет. Разожгла костер - согреться и привлечь к себе внимание на случай поисков. И не ошиблась: на третий день в небе появились самолеты и вертолеты, девушка принялась размахивать какой-то случайной яркой тряпкой, ее как будто заметили.

А нашли ее солдаты, прочесывающие этот участок тайги. Они застали необычайное зрелище: в хвостовом обломке самолета сидела в кресле одинокая девушка и, как некоторым показалось, безмятежно курила… Потом оказалось: у нее в пяти местах сломан позвоночник, сломана рука, разбита челюсть… Самостоятельно подняться она уже не могла. И солдаты понесли ее на руках.

Через год Лариса Савицкая восстановилась в институте, училась отлично. Но проблемы со здоровьем ее преследовали впоследствии всю жизнь. Преследуют и сейчас...

Виноватым в катастрофе комиссия признала военного - руководителя полетов.