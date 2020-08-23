Прах умершей Валентины Легкоступовой раздирают на части

Недавно друзья и поклонники простились с певицей Валентиной Легкоступовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталья Штурм близко дружила с певицей Валентиной Легкоступовой, которая скончалась 14 августа в реанимации. Она активно помогала родне покойной звезды организовать похороны 20 августа. Правда, они вызвали нешуточный скандал - поклонники заявили, что 54-летнюю артистку проводили в последний путь "не по-людски". Теперь же после поминок и кремации прах исполнительницы хита "Ягода-малина" не могут похоронить спокойно.

Наталья Штурм считает, что из праха Валентины Легкоступовой можно сделать кулоны. Певица уверена - так родня артистки сможет увековечить память о близком человеке и легче пережить утрату заслуженной артистки.

"Не знаю, как эта идея, зайдет или не зайдет. Это достаточно дорогое удовольствие. Драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом. Мне показалось, что эта информация будет не лишней для родственников Валентины Легкоступовой", - цитирует 5-tv.ru Штурм.

Она добавила, что сама была бы не против, если после ее смерти родня сделает из ее останков украшение. "Я могу дать хорошие советы, оградить от ненужных действий, остановить человека. В общем, плохому не научу! Я раньше вообще про это боялась говорить. А теперь, ну что… Вон, Валюхе 54 года было. Уходят и моложе. Как Юля Началова, Жанночка Фриске. Все мы под Богом ходим", - добавила артистка.

Она также рассказала, как переживает смерть дочки старенькая мама Валентины Валерьевны. "Это, конечно, очень тяжелый момент. Мама была в ужасном эмоциональном состоянии", - отметила Наталья.

Меж тем Юрий Лоза и Иосиф Пригожин в шоке от идеи Штурм сделать кулоны из праха Легкоступовой. Продюсер был настолько огорошен предложением Натальи, что не сумел подобрать нужные слова для выражения своих эмоций.

Исполнитель хита "Плот" и вовсе счел идею певицы странной. "Я не понимаю смысл подобных высказываний. Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить", - цитирует его "Вечерняя Москва".

Музыкант напомнил, что по христианским канонам Легкоступову отпели. Никаких специальных распоряжений о том, что делать с телом, артистка не оставила. По мнению Лозы, прах почившей следует предать земле. "В крайнем случае, как хоронить - решают родственники. Идеи насчет кулонов мне кажутся несколько странноватыми", - подчеркнул Лоза.