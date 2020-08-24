Вопрос дня: Почему россияне не рвутся занимать рабочие места, освободившиеся от гастарбайтеров? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Все развивается по законам рынка. Места, которые до пандемии занимали наши гости, россияне занимать не хотели еще вчера. Могут захотеть завтра, но может быть поздно.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- К физическому труду в полях непривычны мы стали! Мне тут один дед сельский лет 80 пришел помочь вскопать картошку и за 5 минут мою дневную норму покрыл! В Средней Азии для сельчан такие нагрузки - норма. А для нас - уже нет.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Вот в спецслужбах главное - профессионализм. В остальных сферах без удовольствия берут сограждан - они же требуют достойных зарплат! Но если коронавирус продлится, то работодателям придется брать россиян.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- Коронавирус ситуацию среди моих работников не изменил - 50 на 50 россиян и приезжих. И сейчас трудоустраиваются люди с российскими паспортами, но отбор жесткий. Повара или уборщики - выходцы из Азии, но мы сохраняем лицо традиционого ресторана, и потому в зале русские официанты, бармены.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:

- С высокой интенсивностью в Химках идет приток из Азии - с максимальным желанием осесть, перевезти семью и рожать детей. Что этому противопоставят работники с российскими паспортами?

Виктор ЛАЗЬКО, Всероссийский НИИ риса, Краснодар:

- Даже на юге не хватает людских ресурсов. Местные не хотят пахать в поле. Молодежь много лет уезжала из станиц на стройки, в Краснодар. А гастарбайтеров многие работодатели успели оформить до пандемии. Их таджики и узбеки все в полях - и они молодцы.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Раньше представители интеллигенции не чурались никакой работы. И меня даже не брали, когда видели, что я окончила МГУ. А сейчас и на места дворников и мусорщиков не устроишься - конкуренция!