В "Спартаке" сказали, какую ошибку допустили в ситуации с Александром Кокориным

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 23 августа, "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в главной игре 4 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Железнодорожники стартовали получше спартаковцев в сезоне, однако в очной встрече были биты - "красно-белые" победили со счетом 2:1. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после поединка пообщался с журналистами, рассказав о последних новостях из стана клуба.

- Болельщики сделали сегодня все, чтобы команда играла агрессивно. Им большое-большое спасибо. Это - самое главное и основное. То, что сегодня показала - хорошая игра, будем ее дальше улучшать.

- Сегодня был последний матч Тиля за "Спартак"?

- Почему? Мне кажется, что Тиль вышел и может быть это уже другой знак. Мои слова можете трактовать как есть.

- Что скажете по Кокорину, когда он будет готов играть?

- Хочу сказать, что с Кокориным у нас произошла, вот как мы считаем. Мы чуть-чуть неправильно сделали восстановление. Поэтому вот все чуть затянулось. Но вчера он вышел на тренировку в общую группу. И это очень хороший знак. Ждем его на поле.

- В его контракте сказано, что при определенном предложении он может покинуть "Спартак".

- Мы договаривались, когда он приходил, что если будет предложение из клубов топовых, то мы будем рассматривать это предложение в его пользу.

- Кокорин сказал, что лучше не рисковать с его мышечными проблемами и подождать, когда уже настанет этот момент?

- Саша - топовый футболист. Он сам понимает свои ощущения. Естественно, мы работает вот в таком тесном контакте. Мы слышим Сашу и естественно сами работаем. Произошли, говорю, некоторые моменты, но они уже позади.