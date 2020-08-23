На фоне слухов о переходе в "Рому" Кокорин прервал молчание и сделал заявление о своем будущем

Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот уже четвертый матч подряд форвард "Спартака" Александр Кокорин никак не может появиться в составе "красно-белых". Не только на скамейке запасных, а вообще в заявке. Нападающего заочно уже "отправляют" в итальянскую "Рому". Но переезд в Рим - это только слухи. По факту, Александр Кокорин каждый матч "Спартака" в Москве смотрит внимательно с трибун, по факту Кокорин - восстанавливается после повреждения. И вот сам футболист рассказал, что же происходит с ним:

- У меня был плановый медосмотр в "Спартаке", я прошел его, и оказалось, что есть повреждение. А повреждения лечатся две-три недели. Мы склоняемся к тому, что лучше перетерпеть. Травму получил уже здесь.

Как признался сам Александр Кокорин, он чувствует себя достаточно хорошо. Однако необходимо пройти все стадии восстановления, чтобы не было проблем:

- Все нормально, с каждым днем все лучше. Надеюсь, в ближайшее время появлюсь на поле. Планировал сыграть до паузы на матчи сборных, но не стали рисковать, - заявил Кокорин в интервью ТАСС.

Главный вопрос последнего времени - это слухи Кокорина о том, что может перейти в "Рому". В итальянский клуб форвард "Спартака", кажется, не думает вообще переходить, о чем говорит лично:

- Интерес «Ромы»? Давайте здесь без комментариев. Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле. Но не все от меня зависит. Я начал работать в общей группе, но некоторые вещи все равно я делаю индивидуально, - признался Кокорин в интервью "Спорт-Экспрессу".