В США решили лечить коронавирус плазмой переболевших COVID-19

Плазму будут брать у людей, вылечившихся от COVID-19 и имеющих в крови антитела Фото: EAST NEWS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало разрешение на экстренное использование плазмы крови пациентов, переболевших COVID-19, в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.

Этот метод Трамп считает прорывным, поскольку он позволяет снизить уровень смертности от коронавируса на 35%.

Исследования плазмы проводит д-р Николя Сапфье, доказавший, что она содержит важные антитела, блокирующие белки и предотвращающие клеточную репликацию и вторжение вируса в ткани.

Плазму будут брать у людей, вылечившихся от COVID-19 и имеющих в крови антитела IgG.

Клинические испытания этого метода еще не завершены, но в США уже более 70 тысяч пациентов опробовали его на себе.

Сейчас медики призывают переболевших коронавирусом сдавать кровь, чтобы помочь другим и не допустить дальнейшего распространения болезни.

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