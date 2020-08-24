«Копия брата!»: Сестра Димы Билана поразила своей красотой

Аня училась в Штатах, потом вернулась в Россию. Здесь она окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой Фото: Личный архив

Младшая сестра Димы Билана Аня с детства занимается музыкой и теперь решила показать свои труды на большую аудиторию.

Аня училась в Штатах, потом вернулась в Россию. Здесь она окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой, нашла творческих единомышленников и записала несколько треков, одним из которых как раз был «Утопия», на который ее команда сняла дебютный клип. Сейчас ролик на стадии монтажа, готовится к релизу.

– Главная идея клипа – психологическая зависимость от соцсетей, – рассказывает «КП» Аня Белан (так звучала и фамилия Димы Билана до того, как он поменял ее в паспорте по просьбе своего первого продюсера Юрия Айзеншписа – прим. Ред.). – Каждый из нас в той или иной мере зависит от виртуального мира: кто- то от видеоигр, кто-то от соцсетей. К сожалению, для многих сейчас намного важнее, кем ты являешься в виртуальном мире, чем в реальном. Люди заигрываются, теряют связь с реальностью. В нашей работе мы хотели обратить внимание именно на это.

– Не все делается быстро, – говорит kp.ru Дима Билан. – Всему нужно свое время. И это время нужно, чтобы выстроить себя. И не каждый человек, выстрелив однажды, выстреливает второй раз в популяризации своей музыки. В данном случае Ане могу пожелать, чтобы она воплощала свои идеи и сама получала удовольствие от процесса. И тогда у нее появится свой круг слушателей.

Кстати, фанаты Билана, рассматривая фото Ани в Инстаграме, заметили, как девушка похожа на своего знаменитого брата.

«Такая красивая и копия Димы!», «Для Димы она, как дочь, столько сил в ее становление он вложил!», – обсуждают молодую певицу подписчики Билана.

Аня под творческим псевдонимом OTANA сняла дебютный клип Фото: Личный архив

О ЧЕМ КЛИП?

Сюжет клипа Ани Белан разворачивается в параллельной реальности. Дети (ведущая рубрики «Модный #» на канале Music Box Яна Джанин и топовый блогер Катя Васильева – прим. Ред.) садятся играть в компьютерную игру, где Аня Белан является главной героиней, а они ей управляют. Идея заключается в том, что сегодня люди делятся на азартных игроков и тех, кто идет за велением сердца и живет честно.

Съемки клипа были организованы в два этапа: начали весной, затем из-за введенных под угрозой пандемии ограничений вторую часть доснимали уже летом.

По словам очевидцев, которые работали с Аней Белан на съемочной площадке, девушка проявила себя как настоящий профессионал, четко выполняя все указания режиссера и отважно подходя к отработке сложных сцен, коих в клипе было не мало. Самая трудоемкая и изнурительная часть съемок – под водой. Ане пришлось нырнуть в стеклянный бассейн в тяжелом, пышном платье. В нескольких сценах подол платья полностью окутал сестру Билана, лишив ее возможности дышать. К счастью, на площадке работал специально обученный человек, который нырял за Аней и вытаскивал ее из воды, дабы хоть немного облегчить процесс. После съемок в воде OTANA (такой псевдоним взяла для сцены Аня – прим. Ред.) так переохладилась в бассейне, что простыла.

Но сейчас уже болезнь позади, и на данный момент Аня находится в процессе записи своего первого сольного альбома, в рамках которого экспериментирует над созданием необычной и интересной музыки, близкой по духу лично ей.

Брат Ани, Дима Билан, полностью одобряет и поддерживает выбор сестры. Он очень рад, что Аня занята делом, реализовывается и идет в правильном направлении. Как он сам говорит, творческая жилка помогает Ане самой находить единомышленников, и, более того, с частью ее знакомых композиторов и аранжировщиков Дима работает сегодня. Речь идет о процессе обоюдной помощи и наставничества. Брат с радостью дает сестре советы, когда это необходимо, но никогда не лезет и не мешает своей инициативой, так как знает, что такое быть начинающим артистом, которому все норовят вставить палки в колеса.

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