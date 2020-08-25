Время вспять, радиацию ложкой можно есть: вокруг черной дыры в центре нашей галактики может быть мегацивилизация

Вращение черной дыры в центре галактики, моделирование. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре нашей Галактики – огромная черная дыра. Ученые из Университета Кагосима (Япония) установили, что вокруг этой черной дыры вращается громадное количество планет. Их пока никто не видел, но теоретически они уже открыты – и так убедительно и надежно, что сомневаться в их существовании не приходится. А вдруг на этих планетах есть жизнь? И что, получается, центр Галактики – это еще и центр не известной нам пока мегацивилизации?

Про черные дыры что только не писали, а вот поставить вопрос, нет ли вокруг них планет, никто не догадывался. Странная мысль поискать планеты в самом неподходящем для этого месте пришла в голову японским теоретикам. Подсчитали, получилось, что планеты там просто обязаны быть. Их назвали бланеты: почти как планеты, только вместо звезды в центре системы – черная дыра. Было давно известно, что окрестности черных дыр изобилуют всяким мусором. Далеко не все вещество пошло на создание самой дыры, во-первых, а во-вторых, дыра что-то из себя выбрасывает. Но молчаливо предполагалось, что черная дыра расщепит своей гравитацией эту материю на атомы. Не даст сформироваться ничему крупнее пылинки. Сами подумайте, гравитация такая, что время затормаживается, и, сидя там, ты видишь прошлое, а тебя самого со стороны почти не видно – какие могут быть планеты! Но, оказалось, еще какие: от сравнительно небольших (в 20 раз больше Земли), до громадных, как Юпитер (в тысячи раз массивнее Земли). И что теперь с этим знанием делать?

Для начала – понять, может ли там быть жизнь, и какая. Мы привыкли думать, что черная дыра – на самом деле черная, наткнешься, поглотит, и не поймешь, во что влип. Так, да не так: черные дыры окружены раскаленным диском, и этот диск сияет всеми видами излучений. Если бы мы могли непосредственно видеть центр нашей Галактики, у нас бы не было ночей: диск вокруг черной дыры галактического центра сверкал бы ярче Луны. По счастью, или по несчастью, центр надежно скрыт от землян облаками космической пыли. Ночи в конце лета – отличное время, чтобы в этом убедиться. Дождитесь ясного неба и выйдите под звезды. На юго-западе – три яркие звезды, образующие громадный треугольник, который называется Осенне-летним. Через него проходит Млечный путь: если небо достаточно темно, вы его без труда увидите. Теперь идите глазами вниз Треугольника. Что это? Млечный путь начинает раздваиваться. Его словно пересекает темная полоса. Так и есть, пересекает: это как раз космическая пыль. Еще южнее, в созвездии Стрельца, где, собственно, и находится галактический центр, пыль становится непроницаемой. Но то для нас – бланеты, которые вращаются вокруг галактического центра, наслаждаются невероятным сиянием.

Солнце по сравнению с блеском диска вокруг черной дыры – лучинка. Наверное, для жизни это не здорово: диск излучает потоки жесткого ультрафиолета и прочей невероятной радиации. Но что мы знаем о зарождении жизни? Можем ли мы говорить, что радиация непременно убивает все живое? Наверное, да, если радиационный поток появляется внезапно, и жизнь к нему не готова. А если жизнь формируется прямо в радиационном пекле, и к нему привычна? Хороший вопрос.

В любом случае, нам бы предстала совершенно невероятная цивилизация. Во-первых, эти существа поглощают радиацию примерно так же, как мы с утра – молоко и хлеб. Это может развить мозг таких существ в самых непредсказуемых направлениях. Чтение мыслей? Пребывание в недостижимых нам измерениях? А может, вообще, зачем тело, почему бы не существовать в виде чистой энергии? Неужели наш соотечественник Константин Циолковский, который писал о высшей «эфирной цивилизации», все это предвидел? Во-вторых, более чем странное для нас отношение к времени. Рядом с черной дырой время может течь медленнее (у нас – год, там секунда), и, вероятно, даже вспять. «Дорогая, приготовь кофе, мне вчера надо рано вставать», нормально?

Поразительно, но за пару лет до открытий японских ученых на экраны вышел фильм «Интерстеллар», в котором земляне ищут новую родину как раз в окрестностях черной дыры. Это приводит к самым странным обстоятельствам: космонавт, улетевший в далекую даль, общается с повзрослевшей на Земле дочерью, передвигая книги в библиотеке, и в финале вообще непонятно, в каком времени все это происходит. Картина подтолкнула Джереми Шниттмана из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА рассчитать, а может ли цивилизация выжить возле черной дыры? Его выводы поразительны. Совсем близко к черной дыре – некомфортно, пишет исследователь. Планета по сути погружена в облако раскаленного газа, который выжигает на ней все. Но подальше – все вполне весело, и даже вода может существовать. Потрясающе, но японские исследователи говорят, что гипотетические планеты как раз находятся довольно далеко от черной дыры. И – вот тут, конечно, полный снос сознания – важным источником энергии для таких цивилизаций становится эхо Большого взрыва. Почти незаметное на Земле, там оно греет и светит.

Шниттман попытался подробно, насколько возможно, представить риски, с которыми столкнется цивилизация: ультрафиолет в первую очередь, очень много ультрафиолета. Ученый предполагает, что цивилизации придется не собирать энергию, как нам, а учиться ее отражать вовне, чтобы не изжариться. Нейтрино – неуловимая частица, почти не взаимодействующая с веществом, но это у нас. Там поток нейтрино столь высок, что прожигает планеты насквозь. И, конечно, гравитационные волны. Мы едва смогли их обнаружить, а там гравитационные волны двигают вашу машину, припаркованную во дворе. Утром встал, ох, опять к соседу перелетела, проклятое искривление пространства-времени. И, тем не менее, жизнь там возможна, заключает специалист из НАСА.

И как тут не вспомнить, что именно из галактического центра к нам пришел сигнал ОГО, единственный на сегодня радиосигнал, более-менее напоминающий послание инопланетян. Случилось это в 1977 году, и с тех пор сигнал не повторялся ни разу. Но вспомним о парадоксах времени. Возможно, там сидит радист, и что есть силы жмет на ключ, отправляя бодрую морзянку. А мы получили одну точку, или тире, и сидим, гадаем.

Если все так, столкновение с этой мегацивилизацией рано или поздно случится. И это будет напоминать, как будто хулиганы, прошедшие огонь и воду, оказались вместе с рафинированными «ботанами». Мы живем в комфорте и в стабильности. А эти ребята отмороженные, точнее, прожаренные. Как-то оно все будет? Посмотрим!

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