Пять месяцев астролог пряталась от коронавируса: Василиса Володина вернулась в телепроект «Давай поженимся!»

Василиса Володина не снималась в программе «Давай поженимся!» пять месяцев — с апреля и до сегодняшнего дня. Фото: Первый канал

46-летняя Василиса Володина после того, как началась пандемия и карантин, отказалась от телесъемок. Ее коллеги по проекту «Давай поженимся!» 58-летняя Роза Сябитова и 61-летняя Лариса Гузеева рабочий цикл не прерывали – снимались пару дней раз в месяц. Традиционно за несколько съемочных дней записывают ежедневные передачи на следующий месяц. У Гузеевой летом даже еще один проект выходит - «На дачу!» Решение Володиной самоизолироваться из-за коронавируса телезрители восприняли по-разному. Мнения разделились: одни сожалели об отсутствии астролога в кадре, другие посчитали – неплохо было бы заменить астролога на Тамару Глобу. Нашлись те, кто поддержал решение Василисы отсидеться дома, и другие, раскритиковавшие данное решение. И вот она возвращается, спустя пять месяцев – с начала апреля по 24 августа Володина не снималась в «Давай поженимся!».

Кадр из телешоу "Давай поженимся".

Съемки все это время велись с соблюдением всех карантинных мер: команда проекта сдавала тесты, перед съемками – контроль температуры, никаких зрителей в студии, маски, дезинфекция. Все эти меры соблюдаются и сейчас. Володина свой отказ от съемок раз в месяц аргументировала тем, что заботится о своем здоровье и своих близких – дома у нее муж, дочь-студентка и маленький сын. На период отсутствия Володиной на рабочем месте гороскопов героев в «Давай поженимся!» не было, но кажется, что зрители быстро привыкли к подобным переменам. Однако предположения о совместимости участников передачи от яркой блондинки-астролога вносят дополнительный развлекательный элемент в шоу, где устраивают судьбы одиноких россиян. Володина переживала у себя в соцсетях: «Скучаю по любимой программе, смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу…»

Стоит отметить, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова справились на отлично. Градус накала страстей в студии не снижали – было, как всегда, и поучительно, и смешно, а иногда и плакать хотелось. Лариса Андреевна Гузеева сразу пояснила: в любые периоды задача телевизионщиков развлекать зрителей, которые самоизолировались у телевизоров. Гузеева считает: «Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой!» Позже артистка отдельно пояснила: мол, не из-за денег трудилась весной и летом – все уже давно себе заработала, просто выполняла свой долг, делала любимую работу. Сябитова поясняла: шоу должно продолжаться еще и потому, что есть съемочная команда, у которой семьи, и всем нужна заработная плата…

Но Володина на эти пять месяцев без зарплаты не осталась: основной ее источник дохода – платные гороскопы, которые она составляет онлайн, а также проводит онлайн-консультации. На карантине еще и курсы астрологические стала проводить. Цены на услуги раскрученного благодаря телеэфирам астролога астрономические. Индивидуальные консультации Володиной стоят от 140 до 300 тысяч рублей за подробный прогноз и рекомендации на пять лет. Василиса поможет с выбором даты свадьбы за 50 тысяч рублей. А сотрудники ее астроцентра сделают прогноз на год за 24 тысячи. Ну а в новом телесезоне мы сможем послушать Володину бесплатно с экранов ТВ.

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